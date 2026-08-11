В Киеве на Теремках могли сохранить сотни деревьев: архитектор объяснил, что не так с проектом КГГА

Деревья (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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Масштабная вырубка деревьев при прокладке теплосети в Киеве вызвала ожесточенные споры между общественностью и городскими властями. Вместо уничтожения сотен зеленых насаждений можно обойтись минимальными потерями.

Об этом сообщил инженер и архитектор Национального союза архитекторов Украины Максим Мятко для Новости.LIVE.

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Почему вырубка была чрезмерной: позиция архитектора

Архитектор Максим Мятко заявил, что ширина инженерного канала для двух труб могла составлять около трех метров. А вместе с необходимыми отступами от деревьев общая ширина трассы — около 6–8 метров.

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По словам архитектора, власти сами потратили деньги на перенос труб и тем самым доказали, что сети можно прокладывать гораздо бережливее. В частности, специалист отметил, что показанный канал шириной 2,7 метра прекрасно вмещает обе большие трубы.

«Даже если нужно было удалить для прокладки этой сети там от трех до шести-восьми метров, то зачем нужно было удалять вековые дубы все остальные зеленые насаждения шириной 26-24 м? Чем это обосновано? Мы так этого и не увидели и не поняли трассы прокладки», — отметил архитектор.

Активисты предложили проложить трубы вдоль обычной пешеходной дорожки, где нет деревьев. По их подсчетам тогда пришлось бы срезать только 10-20 деревьев вместо 600. Архитектор отметил, что этот проект наскоро сделали всего за два дня, и даже сами инженеры сочли его удачным.

Скандал по вырубке 100-летних дубов на Теремках — последние новости

Напомним, в киевском микрорайоне Теремки возник серьезный конфликт из-за уничтожения вековой лесополосы ради новой теплотрассы. Поэтому на месте работ даже происходили столкновения между местными жителями и правоохранителями.

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Очевидцы рассказывали в интернете о жестком поведении полицейских во время акций протеста. В частности, силовики задержали подростков прямо на глазах у бегущей вслед за служебной машиной мамы.

В КГГА уверяют, что вырубка деревьев была вынужденным шагом для постройки резервной теплотрассы. Чиновники объясняют, что изменить маршрут невозможно, ведь Теремковская улица уже полностью заполнена другими коммуникациями — водопроводами, канализационными трубами и электрическими кабелями.

Несмотря на это, из-за общественного резонанса и протестов городские власти все же решили временно остановить строительные работы на этом участке, чтобы еще раз проверить проект.

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