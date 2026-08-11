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У Києві балістика "прилетіла" по дитячій лікарні: що з малюками та постраждалим — останні дані (оновлено)
Під час нічної балістичної атаки на столицю ворожий боєприпас пошкодив дитячий медичний заклад, також виникла пожежа на складі.
У ніч проти 11 серпня на тлі чергової повітряної тривоги російські війська завдали балістичного удару по Києву. У результаті обстрілу пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура та дитяча лікарня.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України у Telegram.
«У Шевченківському районі сталося влучання на території дитячої лікарні — пошкоджено будівлю та газову трубу. Діти й медики перебували в укритті», — йдеться у повідомленні.
На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Витік газу вже ліквідували, передає КИЇВ24.
У цьому ж районі за іншою адресою спалахнула пожежа в складському приміщенні. Під час ліквідації наслідків надзвичайники виявили одну травмовану особу — потерпілу людину оперативно передали медикам для надання допомоги.
Станом на 7:30 рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення у Шевченківському районі Києва.
«Роботи на місці російського удару тривають. Інформація оновлюється», — зазначили у ДСНС.
На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліція та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин ворога.
Нагадаємо, вночі у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.