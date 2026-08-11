Наслідки нічної балістичної атаки / © МВС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 11 серпня на тлі чергової повітряної тривоги російські війська завдали балістичного удару по Києву. У результаті обстрілу пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура та дитяча лікарня.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України у Telegram.

Реклама

«У Шевченківському районі сталося влучання на території дитячої лікарні — пошкоджено будівлю та газову трубу. Діти й медики перебували в укритті», — йдеться у повідомленні.

Реклама

На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Витік газу вже ліквідували, передає КИЇВ24.

Наслідки влучання по дитячій лікарні / © "Київ24"

Наслідки влучання по дитячій лікарні / © "Київ24"

Наслідки влучання по дитячій лікарні / © "Київ24"

Наслідки влучання по дитячій лікарні / © "Київ24"

У цьому ж районі за іншою адресою спалахнула пожежа в складському приміщенні. Під час ліквідації наслідків надзвичайники виявили одну травмовану особу — потерпілу людину оперативно передали медикам для надання допомоги.

Наслідки нічної балістичної атаки / © МВС

Наслідки нічної балістичної атаки / © МВС

Наслідки нічної балістичної атаки / © МВС

Станом на 7:30 рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення у Шевченківському районі Києва.

«Роботи на місці російського удару тривають. Інформація оновлюється», — зазначили у ДСНС.

Реклама

Рятувальники ліквідували пожежу на складі / © ГУ ДСНС у Києві

Рятувальники ліквідували пожежу на складі / © ГУ ДСНС у Києві

Рятувальники ліквідували пожежу на складі / © ГУ ДСНС у Києві

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліція та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин ворога.

Нагадаємо, вночі у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.

Новини партнерів