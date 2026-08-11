У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий: що відомо

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За даними КМВА, станом на 01:20 було відомо про одного потерпілого.

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На місці події працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки продовжує оновлюватися.

Раніше у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.

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