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- Київ
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У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий: що відомо
У столиці після російської атаки працюють екстрені служби. Дані про наслідки уточнюються.
У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
За даними КМВА, станом на 01:20 було відомо про одного потерпілого.
На місці події працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки продовжує оновлюватися.
Раніше у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.
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