ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
741
Час на прочитання
1 хв

У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий: що відомо

У столиці після російської атаки працюють екстрені служби. Дані про наслідки уточнюються.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За даними КМВА, станом на 01:20 було відомо про одного потерпілого.

На місці події працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки продовжує оновлюватися.

Раніше у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie