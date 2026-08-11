В Киеве в результате российской атаки пострадавший: что известно

Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве в результате российской атаки пострадавший.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .

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По данным КМВА, по состоянию на 01:20 было известно об одном потерпевшем.

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На месте происшествия работают соответствующие службы. Информация о последствиях атак продолжает обновляться.

Ранее в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы .

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