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- Киев
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В Киеве в результате российской атаки пострадавший: что известно
В столице после российской атаки работают экстренные службы. Данные о последствиях уточняются.
В Киеве в результате российской атаки пострадавший.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .
По данным КМВА, по состоянию на 01:20 было известно об одном потерпевшем.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Информация о последствиях атак продолжает обновляться.
Ранее в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы .
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