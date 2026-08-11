- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 4570
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздались взрывы: столица находится под атакой баллистики
В ночь на 11 августа в Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке с применением баллистического вооружения. Взрывы также слышали в Запорожье.
В Киеве ночью 11 августа раздались взрывы на фоне воздушной тревоги .
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .
«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» – призвал он.
Жителей Киева и области призывают не покидать безопасные места до официального отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, этой ночью взрывы прогремели в Запорожье . Информация о возможных последствиях и причинах взрывов уточняется.
Напомним, во время ракетной опасности необходимо немедленно пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя тревоги.
Напомним, на фоне острого дефицита американских ракет PAC-3 Украина могла бы модернизировать советские комплексы С-300 , отметил военный эксперт Иван Тимочко. Он подчеркнул, что это не заменит высокие технологии Patriot, но позволит существенно усилить противовоздушную оборону и перехватывать часть баллистических ракет.