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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве раздались взрывы: столица находится под атакой баллистики

В ночь на 11 августа в Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке с применением баллистического вооружения. Взрывы также слышали в Запорожье.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве ночью 11 августа раздались взрывы на фоне воздушной тревоги .

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .

«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» – призвал он.

Жителей Киева и области призывают не покидать безопасные места до официального отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, этой ночью взрывы прогремели в Запорожье . Информация о возможных последствиях и причинах взрывов уточняется.

Напомним, во время ракетной опасности необходимо немедленно пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя тревоги.

Напомним, на фоне острого дефицита американских ракет PAC-3 Украина могла бы модернизировать советские комплексы С-300 , отметил военный эксперт Иван Тимочко. Он подчеркнул, что это не заменит высокие технологии Patriot, но позволит существенно усилить противовоздушную оборону и перехватывать часть баллистических ракет.

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