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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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21k
Время на прочтение
2 мин

В Киеве баллистика "прилетела" по детской больнице: что с малышами и пострадавшим — последние данные (обновлено)

Во время ночной баллистической атаки на столицу вражеский боеприпас повредил детское медицинское учреждение, также возник пожар на складе.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия ночной баллистической атаки

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Дополнено новыми материалами

В ночь на 11 августа на фоне очередной воздушной тревоги российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате обстрела повреждения получили гражданская инфраструктура и детская больница.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в Telegram.

«В Шевченковском районе произошло попадание на территории детской больницы — повреждено здание и газовую трубу. Дети и медики находились в укрытии», — говорится в сообщении.

На месте образовались две воронки, повреждены окна здания и газовая труба. Утечку газа уже ликвидировали, сообщает КИЇВ24.

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

В этом же районе по другому адресу вспыхнул пожар в складском помещении. Во время ликвидации последствий чрезвычайники обнаружили одно травмированное лицо — пострадавшего человека оперативно передали медикам для оказания помощи.

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

По состоянию на 7.30 спасатели ликвидировали пожар складского помещения в Шевченковском районе Киева.

«Работы на месте российского удара продолжаются. Информация обновляется», — отметили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

На местах событий продолжают работать подразделения ГСЧС, полиция и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки и документирующие очередное военное преступление врага.

Напомним, ночью в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы.

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