Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

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В ночь на 11 августа на фоне очередной воздушной тревоги российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате обстрела повреждения получили гражданская инфраструктура и детская больница.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в Telegram.

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«В Шевченковском районе произошло попадание на территории детской больницы — повреждено здание и газовую трубу. Дети и медики находились в укрытии», — говорится в сообщении.

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На месте образовались две воронки, повреждены окна здания и газовая труба. Утечку газа уже ликвидировали, сообщает КИЇВ24.

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

Последствия попадания по детской больнице

В этом же районе по другому адресу вспыхнул пожар в складском помещении. Во время ликвидации последствий чрезвычайники обнаружили одно травмированное лицо — пострадавшего человека оперативно передали медикам для оказания помощи.

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

Последствия ночной баллистической атаки / © МВС

По состоянию на 7.30 спасатели ликвидировали пожар складского помещения в Шевченковском районе Киева.

«Работы на месте российского удара продолжаются. Информация обновляется», — отметили в ГСЧС.

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Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на складе / © ГУ ГСЧС в Киеве

На местах событий продолжают работать подразделения ГСЧС, полиция и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки и документирующие очередное военное преступление врага.

Напомним, ночью в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы.

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