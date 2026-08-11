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- Киев
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В Киеве баллистика "прилетела" по детской больнице: что с малышами и пострадавшим — последние данные (обновлено)
Во время ночной баллистической атаки на столицу вражеский боеприпас повредил детское медицинское учреждение, также возник пожар на складе.
В ночь на 11 августа на фоне очередной воздушной тревоги российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате обстрела повреждения получили гражданская инфраструктура и детская больница.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в Telegram.
«В Шевченковском районе произошло попадание на территории детской больницы — повреждено здание и газовую трубу. Дети и медики находились в укрытии», — говорится в сообщении.
На месте образовались две воронки, повреждены окна здания и газовая труба. Утечку газа уже ликвидировали, сообщает КИЇВ24.
В этом же районе по другому адресу вспыхнул пожар в складском помещении. Во время ликвидации последствий чрезвычайники обнаружили одно травмированное лицо — пострадавшего человека оперативно передали медикам для оказания помощи.
По состоянию на 7.30 спасатели ликвидировали пожар складского помещения в Шевченковском районе Киева.
«Работы на месте российского удара продолжаются. Информация обновляется», — отметили в ГСЧС.
На местах событий продолжают работать подразделения ГСЧС, полиция и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки и документирующие очередное военное преступление врага.
Напомним, ночью в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы.