Били ножем та кастетом: у Києві двоє підлітків нападали на жінок на Подолі (відео)

Затримання неповнолітніх нападників / © Поліція Києва

Реклама

У Подільському районі Києва двоє підлітків вчинили серію жорстоких нападів на жінок.

За даними слідства, нападниками виявилися місцеві мешканці віком 16 та 17 років. Увечері, перебуваючи під впливом алкоголю, молодики влаштували полювання на перехожих на Подолі, передає поліція Києва.

Реклама

Перший напад стався на Поштовій площі. Зловмисники спровокували конфлікт із 48-річною жінкою. Під час сварки 17-річний хлопець вдарив її кастетом в обличчя, а його 16-річний спільник завдав потерпілій двох ножових поранень у живіт. Жінку у тяжкому стані невідкладно госпіталізували.

Реклама

Того ж вечора на вулиці Межигірській фігуранти напали на 43-річну киянку. Один із підлітків декілька разів вдарив жінку кастетом по обличчю, спричинивши їй забій головного мозку та інші серйозні травми.

Завдяки оперативно-розшуковим заходам та співробітникам кримінального аналізу оперативники встановили особи нападників і затримали їх.

Напади на жінок / © Поліція Києва

Затримання неповнолітніх нападників / © Поліція Києва

Затримання неповнолітніх нападників / © Поліція Києва

Затримання неповнолітніх нападників / © Поліція Києва

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили обом неповнолітнім про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Крім того, 16-річному нападнику, який застосував ніж, додатково інкримінують ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Реклама

Подільський районний суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи: 16-річного підлітка відправлено під варту, а його 17-річного спільника переведено під цілодобовий домашній арешт. За скоєне молодикам загрожує до восьми та до семи років позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, у Києві чоловік ледь не зарізав знайомого, бо приревнував його до дружини.

Новини партнерів