Приревнував до дружини: у Києві чоловік ледь не зарізав знайомого

У Голосіївському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який під час сварки через ревнощі вдарив ножем свого знайомого. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила поліція Києва.

Що відомо

За даними правоохоронців, 52-річний місцевий житель вийшов до магазину та побачив на вулиці свою дружину разом із знайомим. Між чоловіками виникла словесна перепалка, яка швидко переросла у бійку. Під час конфлікту нападник дістав ніж і вдарив ним опонента, після чого втік з місця події. Поранений чоловік звернувся по допомогу до перехожих, які викликали швидку.

Підозрюваного розшукали й затримали.

«Вчинивши злочин, 52-річний фігурант вирішив позбутися доказів, заховавши ніж у порожнині металевої труби газонної огорожі неподалік місця проживання. Наразі знаряддя злочину вилучено та передано на експертне дослідження», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

