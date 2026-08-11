Били ножом и кастетом: в Киеве двое подростков нападали на женщин на Подоле (видео)

Задержание несовершеннолетних нападающих / © Полиция Киева

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В Подольском районе Киева двое подростков совершили серию жестоких нападений на женщин.

По данным следствия, нападавшими оказались местные жители в возрасте 16 и 17 лет. Вечером, находясь под влиянием алкоголя, молодчики устроили охоту на прохожих на Подоле, передает полиция Киева.

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Первое нападение произошло на Почтовой площади. Злоумышленники спровоцировали конфликт с 48-летней женщиной. Во время ссоры 17-летний парень ударил ее кастетом в лицо, а его 16-летний сообщник нанес потерпевшей два ножевых ранения в живот. Женщину в тяжелом состоянии безотлагательно госпитализировали.

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В тот же вечер на улице Межигорской фигуранты напали на 43-летнюю киевлянку. Один из подростков несколько раз ударил женщину кастетом по лицу, причинив ей ушиб головного мозга и другие серьезные травмы.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и сотрудникам криминального анализа оперативники установили личности нападающих и задержали их.

Нападения на женщин / © Полиция Киева

Задержание несовершеннолетних нападавших / © Полиция Киева

Задержание несовершеннолетних нападавших / © Полиция Киева

Задержание несовершеннолетних нападавших / © Полиция Киева

Следователи Подольского управления полиции при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили обоим несовершеннолетним о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Кроме того, 16-летнему нападающему, применившему нож, дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

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Подольский районный суд уже избрал подозреваемым меры пресечения: 16-летний подросток отправлен под стражу, а его 17-летний сообщник переведен под круглосуточный домашний арест. За совершенное молодым людям грозит до восьми и до семи лет лишения свободы соответственно.

Напомним, в Киеве мужчина чуть не зарезал знакомого, потому что приревновал его к жене.

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