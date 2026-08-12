В Киеве раздаются взрывы: первые подробности

Дым / © Associated Press

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В Киеве 12 августа во время воздушной тревоги раздались взрывы. Тревога была объявлена из-за угрозы со стороны российских дронов.

Об этом сообщили жители города.

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До того, как в столице раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете российских реактивных дронов в направлении Броваров в Киевской области.

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Сообщалось также о группе реактивных беспилотников на севере Черниговской и Черкасской областей, которые летят в направлении Киевщины.

Напомним, местные власти Киевской области сообщили, что в регионе зафиксированы российские беспилотники, работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не снимать действия украинских защитников.

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