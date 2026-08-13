Можуть напасти навіть у парку: у Києві та області активізувалися змії, вже є перші випадки

У Києві та області активізувалися гадюки / © Associated Press

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У Києві та області підвищився ризик зустрічі зі зміями. Гадюки можуть траплятися не лише в лісах за містом, а й у комунальних парках та зелених зонах столиці.

Про загрозу в етері «Київ24» попередила завідувачка 1-го відділення КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» Ольга Богдан.

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У Києві та області зросла кількість гадюк: як вберегтися від укусу

Медики зазначають, що сплеск випадків укусів змій традиційно припадає на травень, однак цьогоріч плазуни поводяться активніше через аномальну спеку.

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У зв’язку з цим містянам радять бути уважними під час прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі.

У Києві та на Київщині можна натрапити на отруйних змій, зокрема, три види гадюк.

Найвищою небезпекою зустрічі з гадюкою у Києві можуть бути паркові та лісові зони.

Період до вересня включно є потенційно небезпечним через теплі температури та початок сезону збору грибів. У вересні людям, які збиратимуться йти по гриби, також варто зважати на небезпеку укусів змій. Це стосується насамперед Закарпаття та західних областей країни.

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На Київщині дворічного хлопчика вкусила змія

Нагадаємо, на Київщині дворічного Нектарія госпіталізували до «Охматдиту» після укусу змії. Дитина гралася на подвір’ї приватного будинку, коли батьки помітили почервоніння на нозі, але спочатку списали це на укус комахи. Згодом у хлопчика різко підвищилася температура до 39,7 °C, а уражена ділянка почала синіти, після чого дитину терміново доправили до лікарні.

Медики встановили справжню причину погіршення стану та призначили дитині детоксикаційну й антибактеріальну терапію під щоденним наглядом хірургів. Наразі Нектарій успішно пройшов лікування, його стан покращився, і він вже повернувся додому.

В «Охматдиті» наголосили, що медичного спостереження потребує навіть «сухий укус» без введення отрути. За словами завідувача відділення інтенсивної терапії інтоксикацій Віталія Іця, мікроорганізми з пащі змій можуть потрапити в рану та спричинити небезпечний інфекційний процес.

Що робити, якщо вас вкусила змія: перша допомога

Нагадаємо, у разі укусу змії категорично заборонено висмоктувати отруту, розрізати місце укусу, накладати джгут, прикладати лід та вживати алкоголь. Такі дії з народної медицини лише погіршують стан постраждалого, сприяють інфікуванню рани, викликають некроз тканин або прискорюють розповсюдження отрути організмом.

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Розпізнати укус отруйної гадюки можна за двома чіткими отворами від зубів, набряком, синюшністю, пекучим болем і запамороченням.

Замість цього необхідно зберігати спокій, мінімізувати рухи та негайно викликати «швидку» за номером 103 (або 112/911 за кордоном). Уражену кінцівку слід знерухомити, зафіксувати нижче рівня серця й залишати під постійним наглядом, щоб контролювати набряк і можливі ознаки анафілаксії до приїзду медиків.

Аби вберегтися від нападу плазунів, під час прогулянок лісом чи степом варто носити щільне взуття та штани, перевіряти стежку палицею, уникати високої трави й ніколи не торкатися змій. Також слід бути обачними біля колод і каменів, а прибудинкову територію тримати чистою від затінених укриттів та сміття.

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