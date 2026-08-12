Київ готується до найгіршого: влада складає списки на переселення

Київ / © Associated Press

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Київська влада заздалегідь формує списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності опалення через російські обстріли. Це допоможе міським службам оперативно надати допомогу та альтернативне житло у критичній ситуації.

Про це розповіла заступниця очільника КМДА Марина Хонда, повідомляє «Економічна правда».

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У Києві готують списки маломобільних мешканців, яким може знадобитися тимчасове переселення у разі тривалого припинення теплопостачання через ворожі атаки. До таких категорій передусім належать самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

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За словами заступниці очільника КМДА, необхідність створення таких переліків стала очевидною після ситуації минулої зими. Тоді міські служби з’ясували, що багато маломобільних людей фактично мешкають за адресами, відмінними від місця їхньої офіційної реєстрації.

«Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги», — пояснила Хонда.

Роботу з виявлення таких мешканців проводять у всіх районах столиці. Міська влада прагне безпосередньо контактувати з потенційно вразливими людьми та з’ясувати, чи є в них альтернативне житло, куди вони могли б переїхати у разі надзвичайної ситуації.

«Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку», — зазначила посадовиця КМДА.

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Оголошення на одному з житлових будинків у Києві / © Економічна правда

Водночас у Києві визначають місця, куди людей можна буде тимчасово перемістити, якщо теплопостачання тривалий час буде відсутнім. Остаточний перелік таких локацій наразі ще формується.

«Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов’язково будемо людям їх пропонувати», — сказала Хонда.

Вона також повідомила, що місто окремо опрацьовує питання розміщення різних категорій населення, адже забезпечити одночасне перебування всіх людей в одному місці неможливо.

На Україну і Київ чекає важка зима — як підготуватися

Нагадаємо, нардеп Богдан Кицак закликав українців заздалегідь підготуватися до можливих тривалих перебоїв зі світлом, водою та опаленням у великих містах через майбутні атаки РФ на енергосистему. Оскільки темпи підготовки міст до зими не відповідають реаліям, він радить самостійно вирішити, де перезимувати, і мати альтернативний варіант проживання, щоб уникнути непередбачуваних труднощів.

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За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, через часткове відновлення київських ТЕЦ після російських ударів, у разі негативного сценарію та нових атак температура у квартирах киян узимку може опускатися до 12-15°C.

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