Киев готовится к худшему: власти составляют списки для переселения

Киев / © Associated Press

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Киевские власти заранее составляют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. Это поможет городским службам оперативно оказать помощь и предоставить альтернативное жилье в критической ситуации.

Об этом рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда, сообщает «Экономическая правда».

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В Киеве составляют списки маломобильных жителей, которым может потребоваться временное переселение в случае длительного прекращения теплоснабжения из-за вражеских атак. К таким категориям относятся, прежде всего, одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

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По словам заместителя главы КГГА, необходимость составления таких списков стала очевидной после событий прошлой зимы. Тогда городские службы выяснили, что много маломобильных людей фактически проживают по адресам, отличающимся от места их официальной регистрации.

«Очень много внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в одном районе, а проживают в другом. То есть мы не видим всех маломобильных групп населения, которые потенциально могут нуждаться в помощи», — пояснила Хонда.

Работа по выявлению таких жителей ведется во всех районах столицы. Городские власти стремятся напрямую связаться с потенциально уязвимыми людьми и выяснить, есть ли у них альтернативное жилье, куда они могли бы переехать в случае чрезвычайной ситуации.

«Мы должны располагать всеми данными и понимать, сколько людей потенциально может нуждаться в помощи зимой», — отметила представитель КГГА.

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Объявление на одном из жилых домов в Киеве / © Экономическая правда

В то же время в Киеве определяют места, куда людей можно будет временно переселить, если теплоснабжение будет отсутствовать в течение длительного времени. Окончательный перечень таких мест пока еще формируется.

«Когда у нас будут утверждены все перечни, мы обязательно предложим их людям», — сказала Хонда.

Она также сообщила, что город отдельно прорабатывает вопрос размещения различных категорий населения, ведь обеспечить одновременное пребывание всех людей в одном месте невозможно.

Украину и Киев ждет суровая зима — как к ней подготовиться

Напомним, народный депутат Богдан Кицак призвал украинцев заранее подготовиться к возможным длительным перебоям со светом, водой и отоплением в крупных городах из-за предстоящих атак РФ на энергосистему. Поскольку темпы подготовки городов к зиме не соответствуют реальности, он советует самостоятельно решить, где перезимовать, и иметь альтернативный вариант проживания, чтобы избежать непредвиденных трудностей.

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По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, в связи с частичным восстановлением киевских ТЭЦ после российских ударов, в случае неблагоприятного сценария и новых атак температура в квартирах киевлян зимой может опускаться до 12-15 °C.

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