Когда в маршрутках Киева можно будет платить картой: в КГГА назвали сроки

Киевская маршрутка / © УНИАН

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Киевские власти и перевозчики ищут решение для запуска безналичного расчета в маршрутках. В то же время ожидать появления валидаторов следует в течение определенного времени после отмены военного положения.

Об этом рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, сообщает hromadske.

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В киевских маршрутных такси валидаторы должны установить не позднее чем через девять месяцев после прекращения военного положения.

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Сейчас столичные маршрутки не оборудованы устройствами для безналичной оплаты и не подключены к городской автоматизированной системе учета проезда (АСУП). В то же время в КГГА заявляют о намерении полностью отказаться от наличных в этом виде транспорта.

«На сегодня со стороны частных перевозчиков принимаются меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд, в частности изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями», — заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

К слову, рост цен на проезд в Киеве, где дорога для работников из пригорода может достигать 12 тыс. грн в месяц, грозит массовыми увольнениями среди медиков и педагогов и социальным взрывом. Из-за отсутствия льгот и компенсаций люди с небольшими зарплатами тратят на транспорт суммы, соизмеримые с их заработками, и вынуждены работать только ради покрытия расходов на дорогу.

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