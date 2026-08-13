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- Киев
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Мужчина устроил кровавую резню в гостинице в центре Киева — шокирующие подробности
На Печерске полиция задержала 36-летнего мужчину, который во время конфликта на террасе гостиничного ресторана нанес посетителю многочисленные ранения лицо канцелярским ножом.
В Киеве задержан 36-летний мужчина, устроивший кровавый конфликт в Печерском районе. Злоумышленник порезал лицо посетителю заведения, котрый пытался заступиться за персонал.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Напал с ножом из-за замечания
Инцидент произошел вечером на летней террасе ресторана, расположенного на первом этаже одной из гостиниц в центре столицы.
По данным полиции, 36-летний мужчина вел себя крайне агрессивно: придирался к работникам ресторана, нецензурно выражался и угрожал персоналу физической расправой.
Когда 41-летний посетитель заведения сделал дебоширу замечания, то спровоцировал драку. В ходе стычки нападавший достал канцелярский нож и нанес несколько ударов пострадавшему в участок головы и плеча. В результате атаки мужчина получил многочисленные порезы лица и перелом костей носа.
Задержание и подозрение
Правоохранители задержали фигуранта на месте происшествия и изъяли канцелярский нож как орудие преступления.
Следователи Печерского управления полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, в лицее в Киеве задержали мужчину с ножом. Он вел себя дезориентированно и говорил, что его якобы преследуют неизвестные.