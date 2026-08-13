Задержание нападающего / © Полиция Киева

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В Киеве задержан 36-летний мужчина, устроивший кровавый конфликт в Печерском районе. Злоумышленник порезал лицо посетителю заведения, котрый пытался заступиться за персонал.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

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Напал с ножом из-за замечания

Инцидент произошел вечером на летней террасе ресторана, расположенного на первом этаже одной из гостиниц в центре столицы.

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По данным полиции, 36-летний мужчина вел себя крайне агрессивно: придирался к работникам ресторана, нецензурно выражался и угрожал персоналу физической расправой.

Когда 41-летний посетитель заведения сделал дебоширу замечания, то спровоцировал драку. В ходе стычки нападавший достал канцелярский нож и нанес несколько ударов пострадавшему в участок головы и плеча. В результате атаки мужчина получил многочисленные порезы лица и перелом костей носа.

Задержание нападавшего на Печерске / © Полиция Киева

Канцелярский нож как орудие преступления / © Полиция Киева

Задержание нападавшего на Печерске / © Полиция Киева

Следы преступления / © Полиция Киева

Следы преступления / © Полиция Киева

Задержание и подозрение

Правоохранители задержали фигуранта на месте происшествия и изъяли канцелярский нож как орудие преступления.

Следователи Печерского управления полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в лицее в Киеве задержали мужчину с ножом. Он вел себя дезориентированно и говорил, что его якобы преследуют неизвестные.

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