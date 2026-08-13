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- Київ
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Чоловік влаштував криваву різанину в готелі у центрі Києва — шокувальні подробиці
На Печерську поліція затримала 36-річного чоловіка, який під час конфлікту на терасі готельного ресторану завдав відвідувачу чисельних поранень обличчя канцелярським ножем.
У Києві затримано 36-річного чоловіка, який влаштував кривавий конфлікт у Печерському районі. Зловмисник порізав обличчя відвідувачу закладу, який намагався заступитися за персонал.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
Напав із ножем через зауваження
Інцидент стався ввечері на літній терасі ресторану, розташованого на першому поверсі одного з готелів у центрі столиці.
За даними поліції, 36-річний чоловік поводився вкрай агресивно: чіплявся до працівників ресторану, нецензурно лаявся та погрожував персоналу фізичною розправою.
Коли 41-річний відвідувач закладу зробив дебоширу зауваження, той спровокував бійку. У ході сутички нападник дістав канцелярський ніж та завдав декількох ударів потерпілому в ділянку голови та плеча. Унаслідок атаки чоловік отримав численні порізи обличчя та перелом кісток носа.
Затримання та підозра
Правоохоронці затримали фігуранта на місці події в порядку ст. 208 КOverlap процесуального кодексу України та вилучили канцелярський ніж як знаряддя злочину.
Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, в ліцеї у Києві затримали чоловіка з ножем. Він поводився дезорієнтовано та говорив, що його нібито переслідують невідомі.