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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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12
Час на прочитання
2 хв

Чоловік влаштував криваву різанину в готелі у центрі Києва — шокувальні подробиці

На Печерську поліція затримала 36-річного чоловіка, який під час конфлікту на терасі готельного ресторану завдав відвідувачу чисельних поранень обличчя канцелярським ножем.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Затримання нападника

Затримання нападника / © Поліція Києва

У Києві затримано 36-річного чоловіка, який влаштував кривавий конфлікт у Печерському районі. Зловмисник порізав обличчя відвідувачу закладу, який намагався заступитися за персонал.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Напав із ножем через зауваження

Інцидент стався ввечері на літній терасі ресторану, розташованого на першому поверсі одного з готелів у центрі столиці.

За даними поліції, 36-річний чоловік поводився вкрай агресивно: чіплявся до працівників ресторану, нецензурно лаявся та погрожував персоналу фізичною розправою.

Коли 41-річний відвідувач закладу зробив дебоширу зауваження, той спровокував бійку. У ході сутички нападник дістав канцелярський ніж та завдав декількох ударів потерпілому в ділянку голови та плеча. Унаслідок атаки чоловік отримав численні порізи обличчя та перелом кісток носа.

Затримання нападника на Печерську / © Поліція Києва

Затримання нападника на Печерську / © Поліція Києва

Канцелярський ніж як знаряддя злочину / © Поліція Києва

Канцелярський ніж як знаряддя злочину / © Поліція Києва

Затримання нападника на Печерську / © Поліція Києва

Затримання нападника на Печерську / © Поліція Києва

Сліди злочину / © Поліція Києва

Сліди злочину / © Поліція Києва

Сліди злочину / © Поліція Києва

Сліди злочину / © Поліція Києва

Затримання та підозра

Правоохоронці затримали фігуранта на місці події в порядку ст. 208 КOverlap процесуального кодексу України та вилучили канцелярський ніж як знаряддя злочину.

Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, в ліцеї у Києві затримали чоловіка з ножем. Він поводився дезорієнтовано та говорив, що його нібито переслідують невідомі.

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