"Працюють лише на проїзд": у Києві через здорожчання транспорту люди масово звільняються з роботи - експерт

Вартість однієї поїздки у Києві становить 30 грн

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Зростання вартості проїзду в комунальному транспорті Києва вже призводить до кризи на ринку праці, перш за все серед працівників бюджетної сфери. Медичний персонал та інші фахівці з низькими окладами змушені залишати свої посади, оскільки щоденні витрати на дорогу стали для них непідйомними.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

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За словами експерта, найбільше потерпають містяни, які дістаються на роботу з декількома пересадками. При середньому рівні заробітної плати у 10–12 тисяч гривень транспортні витрати стають критичними для сімейного бюджету.

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«Людям треба з пересадкою їхати. Це 60 гривень в один бік, 60 в інший — 120 гривень на день при зарплаті 10-12 тисяч. Це просто неможливо», — наголосив експерт.

Дмитро Перов зауважив, що наразі столиця зіштовхнулася лише з першими проявами проблеми. Наразі більшість киян продовжують користуватися поїздками, придбаними в застосунку «Київ Цифровий» за попередньою ціною у 8 гривень. Однак ці запаси остаточно вичерпаються вже на початку осені, що може спричинити нову хвилю звільнень серед працівників із невеликими доходами.

Ціни на проїзд у Києві кардинально зросли

Від 15 липня у Києві змінилися тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість однієї поїздки становить 30 грн. Але для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок на проїзні квитки.

Як пояснює міська влада, тарифи не переглядали від 2018 року. Здорожчання пов’язують зі зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, заробітні плати працівників, утримання інфраструктури та скороченням пасажиропотоку.

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За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф 2026 року мав би становити 64,60 грн у метро та 44,14 грн — у наземному транспорті. Водночас нову вартість визначили на основі фактичних витрат за 2025-й.

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