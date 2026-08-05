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- Київ
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Де орендувати авто в Києві у 2026 році: ціни, застава, страхування та доставка Новини компаній
Плануючи оренду авто в Києві, варто дивитися не лише на ціну за добу, а й на умови, які формують підсумкову суму: тариф пробігу, заставу, страхування та місце подачі. У 2026 році оренда економ-класу починається від 19 USD/добу, але фінальна вартість складається саме з цих деталей.
Офіційний сайт BLS публікує їх відкрито ще до підтвердження бронювання, тож зручно почати перевірку саме з нього.
Що перевірити перед бронюванням
Документи: громадянам України паспорт або ID картка та посвідчення водія, іноземцям закордонний паспорт і міжнародне посвідчення. Вік водія від 21 року, стаж від 2 років; для VIP класу від 23 років, для вантажних авто від 25 років і стаж від 5 років.
Застава прив’язана до класу авто, а не є єдиною сумою для всього прокату. Є формат без стандартної застави, тариф Prime: кошти на карті не блокуються, але залишається близько 200 USD виключно на випадок штрафів за ПДР, сума повертається, якщо порушень немає.
Страхування ОСЦПВ і КАСКО зазвичай включене у вартість без доплати. Пробіг: базовий тариф близько 250 км на добу, розширений (Prime) безлімітний. Мінімальний строк оренди зазвичай становить 24 години, а затримка повернення понад годину може рахуватись як наступна доба.
Подача авто в офісі безкоштовна, доставка по місту платна, в середньому близько 20 USD. Виїзд за кордон можливий тільки після письмового погодження з компанією і завчасного повідомлення маршруту.
Де оформити оренду
BLS Car Rental працює на ринку з 2007 року, автопарк понад 500 автомобілів, а умови оренди опубліковані відкрито ще до оплати: клас, тариф і заставу видно на етапі бронювання.
|
Клас авто
|
Ціна від, USD/добу
|
Застава від, USD
|
Економ
|
19
|
400
|
Комфорт
|
60
|
500
|
Бізнес
|
112
|
800
|
Позашляховики
|
65
|
800
ОСЦПВ/КАСКО включене у стандартну вартість, мийка після повернення входить у ціну, тариф Prime знімає стандартну заставу і дає безлімітний пробіг. Отримати авто можна в центральному офісі на Заболотного 1А, Бортничі (працює щодня з 08:30 до 20:30) та Creative State Arsenal, або з подачею в будь-яку точку міста.
Що робити при ДТП або пошкодженні авто
Одразу зв’яжіться з підтримкою BLS і, якщо є пошкодження чи учасники аварії, викличте поліцію. До оформлення документів авто краще не переміщувати, а ситуацію зафіксувати на фото чи відео, це знадобиться для страхового випадку. Подальші дії узгоджуються за договором і умовами страхового пакета. Якщо питання технічне, без ДТП (спущене колесо, розряджений акумулятор), достатньо звернутися до цілодобової підтримки компанії, це вже включено у вартість оренди.
Поширені запитання
Скільки коштує оренда авто в Києві?
Від 19 USD за добу для економ-класу; ціна залежить від строку оренди, тарифу і страхового пакета.
Чи можна орендувати авто без застави?
Так, за тарифом Prime замість стандартної застави залишається близько 200 USD на можливі штрафи за ПДР.
Що потрібно іноземцю для оренди авто в Києві?
Закордонний паспорт і міжнародне водійське посвідчення.
Чи можна виїхати за кордон на орендованому авто?
Тільки після письмового погодження з компанією і завчасного повідомлення маршруту, інакше страхування може не покрити випадок.
Перед бронюванням звірте п’ять пунктів: документи, заставу для потрібного класу, склад страхування, ліміт пробігу за обраним тарифом і вартість подачі. Компанії з відкритими умовами дають менше сюрпризів після повернення авто.