"Вселився демон": у Києві ексдиректорка школа спробувала відсудити собі "крісло" після цькування учня

Школа / Ілюстративне фото / © ТСН

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У Києві ексдиректорка спеціалізованої школи №16 намагалася через суд скасувати своє звільнення, але програла справу. Раніше жінку усунули з посади через цькування дитини з особливими потребами та заяви про її «одержимість».

Про це стало відомо з матеріалів справи 759/7265/26.

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У матеріалах справи йдеться, що за результатами серії перевірок Департамент освіти і науки КМДА ухвалив рішення про звільнення директорки навчального закладу. Підставами для дисциплінарної відповідальності стали порушення трудової дисципліни та розголошення конфіденційної інформації про дитину.

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Найбільший суспільний резонанс викликали встановлені факти порушення етичних норм і прав дитини. Як повідомили керівниця служби соціально-психологічної підтримки Святошинського району Віра Золоторьова та старший інспектор ювенальної превенції Маргарита Пікуза, посадовиця допускала образливі та неприйнятні висловлювання на адресу першокласника.

Зокрема, вона заявляла, що учневі «не місце серед дітей», у нього «чорна душа», а також — що в хлопчика «вселився демон» і він є «одержимим».

Фахівці дійшли висновку, що така поведінка є грубим порушенням вимог Законів України «Про повну загальну освіту» та «Про охорону дитинства».

Після звільнення з посади ексдиректорка звернулася до суду, стверджуючи, що рішення було безпідставним, а накази Департаменту — незаконними. Вона наголошувала на багаторічному стажі роботи без дисциплінарних стягнень. Жінка, яка очолювала заклад майже 25 років, просила скасувати накази про догани та звільнення, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 57,5 тис. грн, а також відшкодувати 50 тис. грн моральної шкоди.

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Втім, Святошинський районний суд Києва, дослідивши матеріали справи та надані докази, відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Суд визнав звільнення ексдиректорки законним і обґрунтованим.

Варто зазначити, що у спеціальній школі №16 Києва навчаються діти з особливими освітніми потребами, які потребують корекції психофізичного розвитку, зокрема діти з порушеннями інтелектуального розвитку (розумовою відсталістю).

До слова, у Києві вчительку першого класу оштрафували на 3400 грн за використання російської мови під час уроку — дітям увімкнули мультфільм із російським озвученням. Перевірку розпочали після скарги батька-ветерана. Педагогиня визнала провину та сплатила штраф того ж дня.

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