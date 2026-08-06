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- Київ
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У Києві пролунала тривога: військові повідомили про цілі на столицю
Військові попередили про рух ракет у напрямку столиці та Київської області.
У ніч проти 6 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні сили.
За даними військових, балістичні ракети з північно-східного напрямку рухалися у бік Броварів, Києва та Борисполя.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що війна в Україні та масовані атаки, за словами аналітиків, перейшли у нову фазу — експерти попередили про загрози найближчих днів.
Ми раніше інформували, що війна, яку Росія веде проти України, увійшла в новий етап ескалації, що супроводжується різким зростанням кількості жертв серед цивільного населення.