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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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142
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У Києві пролунала тривога: військові повідомили про цілі на столицю

Військові попередили про рух ракет у напрямку столиці та Київської області.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака на Київ

Атака на Київ / © Getty Images

У ніч проти 6 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили.

За даними військових, балістичні ракети з північно-східного напрямку рухалися у бік Броварів, Києва та Борисполя.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні та масовані атаки, за словами аналітиків, перейшли у нову фазу — експерти попередили про загрози найближчих днів.

Ми раніше інформували, що війна, яку Росія веде проти України, увійшла в новий етап ескалації, що супроводжується різким зростанням кількості жертв серед цивільного населення.

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