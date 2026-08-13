- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 286
- Час на прочитання
- 1 хв
Після майже століття — в Україні: прах засновника ОУН Коновальця повернули на батьківщину (фото)
Церемонія прощання із Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, а прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Прах засновника і першого голови Організації українських націоналістів (ОУН), члена й голови Стрілецької Ради полковника Євгена Коновальця повернули до України.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.
«На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», — написала вона у четвер, 13 серпня, та показала кадри.
Прах Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
У Роттердамі ексгумували останки Коновальця — що відомо
Нагадаємо, 11 серпня в Офісі президента повідомили, що у Роттердамі (Нідерланди) на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків «батька» українських націоналістів полковника Євгена Коновальця.
Організаційні питання за дорученням президента Володимира Зеленського виконували команда Офісу глави держави, Міністерство закордонних справ та Український інститут національної пам’яті.