Прах Коновальца в Украине / © Ирина Верещук

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Прах основателя и первого главы Организации украинских националистов (ОУН), члена и главы Стрелецкой Рады полковника Евгения Коновальца вернули в Украину.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

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«На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями», — написала она в четверг, 13 августа, и показала кадры.

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Прах Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

© Ирина Верещук

© Ирина Верещук

© Ирина Верещук

© Ирина Верещук

В Роттердаме эксгумировали останки Коновальца — что известно

Напомним, 11 августа в Офисе президента сообщили, что в Роттердаме (Нидерланды) на кладбище Кросвейк провели эксгумацию останков "отца" украинских националистов полковника Евгения Коновальца.

Организационные вопросы по поручению президента Владимира Зеленского выполняли команда Офиса главы государства, Министерство иностранных дел и Украинский институт национальной памяти.

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