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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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После почти века — в Украине: прах основателя ОУН Коновальца вернули на родину (фото)

Церемония прощания с Коновальцем состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, а прах перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Прах Коновальца в Украине

Прах Коновальца в Украине / © Ирина Верещук

Прах основателя и первого главы Организации украинских националистов (ОУН), члена и главы Стрелецкой Рады полковника Евгения Коновальца вернули в Украину.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

«На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями», — написала она в четверг, 13 августа, и показала кадры.

Прах Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

/ © Ирина Верещук

© Ирина Верещук

/ © Ирина Верещук

© Ирина Верещук

/ © Ирина Верещук

© Ирина Верещук

/ © Ирина Верещук

© Ирина Верещук

В Роттердаме эксгумировали останки Коновальца — что известно

Напомним, 11 августа в Офисе президента сообщили, что в Роттердаме (Нидерланды) на кладбище Кросвейк провели эксгумацию останков "отца" украинских националистов полковника Евгения Коновальца.

Организационные вопросы по поручению президента Владимира Зеленского выполняли команда Офиса главы государства, Министерство иностранных дел и Украинский институт национальной памяти.

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