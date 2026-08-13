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После почти века — в Украине: прах основателя ОУН Коновальца вернули на родину (фото)
Церемония прощания с Коновальцем состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, а прах перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.
Прах основателя и первого главы Организации украинских националистов (ОУН), члена и главы Стрелецкой Рады полковника Евгения Коновальца вернули в Украину.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.
«На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями», — написала она в четверг, 13 августа, и показала кадры.
Прах Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.
В Роттердаме эксгумировали останки Коновальца — что известно
Напомним, 11 августа в Офисе президента сообщили, что в Роттердаме (Нидерланды) на кладбище Кросвейк провели эксгумацию останков "отца" украинских националистов полковника Евгения Коновальца.
Организационные вопросы по поручению президента Владимира Зеленского выполняли команда Офиса главы государства, Министерство иностранных дел и Украинский институт национальной памяти.