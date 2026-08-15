- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 859
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия может уничтожить украинские ТЭС уже в октябре-ноябре: военный призвал украинцев делать запасы
Физически защитить теплоэлектростанции от российских атак невозможно, поэтому готовиться стоит к самому тяжелому сценарию.
Российские оккупанты могут полностью уничтожить украинские теплоэлектростанции (ТЭС) уже в октябре-ноябре.
Об этом заявил офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат в подкасте с Анной Максимчук на YouTube-канале «Насправді МАХ».
По словам военнослужащего, физически оградить объекты тепловой генерации от массированных российских атак практически невозможно. Поэтому украинцам следует заранее готовиться к худшему развитию событий в холодное время года.
«Готовиться стоит к худшему сценарию, при котором зимой не будет электричества и отопления», — подчеркнул Онистрат.
Военный советует уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках питания — генераторах, инверторах и достаточных запасах горючего. В то же время, он подчеркнул, что рассчитывать на солнечные панели в период с ноября по январь не стоит, поскольку в это время они будут малоэффективными.
По оценке Онистрата, самыми тяжелыми месяцами для энергосистемы и граждан станут ноябрь и особенно декабрь. В этой связи он рекомендует сформировать запасы продуктов питания и товаров первой необходимости по меньшей мере на два месяца, сделав это ближе к октябрю.
Напомним, в Киеве городские власти уже формируют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. По словам чиновников, это поможет городским службам оперативно оказать помощь и альтернативное жилье людям в случае возникновения критической ситуации.