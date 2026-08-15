ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
859
Время на прочтение
1 мин

Россия может уничтожить украинские ТЭС уже в октябре-ноябре: военный призвал украинцев делать запасы

Физически защитить теплоэлектростанции от российских атак невозможно, поэтому готовиться стоит к самому тяжелому сценарию.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Последствия российской атаки на киевскую ТЭЦ 5

Последствия российской атаки на киевскую ТЭЦ5 / © t.me/Denys_Smyhal

Российские оккупанты могут полностью уничтожить украинские теплоэлектростанции (ТЭС) уже в октябре-ноябре.

Об этом заявил офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат в подкасте с Анной Максимчук на YouTube-канале «Насправді МАХ».

По словам военнослужащего, физически оградить объекты тепловой генерации от массированных российских атак практически невозможно. Поэтому украинцам следует заранее готовиться к худшему развитию событий в холодное время года.

«Готовиться стоит к худшему сценарию, при котором зимой не будет электричества и отопления», — подчеркнул Онистрат.

Военный советует уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках питания — генераторах, инверторах и достаточных запасах горючего. В то же время, он подчеркнул, что рассчитывать на солнечные панели в период с ноября по январь не стоит, поскольку в это время они будут малоэффективными.

По оценке Онистрата, самыми тяжелыми месяцами для энергосистемы и граждан станут ноябрь и особенно декабрь. В этой связи он рекомендует сформировать запасы продуктов питания и товаров первой необходимости по меньшей мере на два месяца, сделав это ближе к октябрю.

Напомним, в Киеве городские власти уже формируют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. По словам чиновников, это поможет городским службам оперативно оказать помощь и альтернативное жилье людям в случае возникновения критической ситуации.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie