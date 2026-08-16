Киев вздрогнул от взрывов: враг атаковал столицу баллистическими ракетами

Обстрел Киева / © Associated Press

Реклама

Российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Реклама

Воздушная тревога в столице была объявлена в 2:45.

Реклама

Военные сообщили, что, по меньшей мере, четыре ракеты в направлении столицы летели с Брянском области РФ.

Атаку на Киев подтвердил городской глава Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики», — говорится в сообщении Кличко.

Позже Кличко сообщил о пожаре в Оболонском районе столицы на территории нежилой застройки.

Реклама

Также в результате атаки загорелось нежилое помещение в Голосеевском районе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 16 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Новости партнеров