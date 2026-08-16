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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев вздрогнул от взрывов: враг атаковал столицу баллистическими ракетами

В столице около 2:45 объявили воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Обстрел Киева

Обстрел Киева / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 2:45.

Военные сообщили, что, по меньшей мере, четыре ракеты в направлении столицы летели с Брянском области РФ.

Атаку на Киев подтвердил городской глава Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики», — говорится в сообщении Кличко.

Позже Кличко сообщил о пожаре в Оболонском районе столицы на территории нежилой застройки.

Также в результате атаки загорелось нежилое помещение в Голосеевском районе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 16 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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