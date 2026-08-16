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Киев вздрогнул от взрывов: враг атаковал столицу баллистическими ракетами
В столице около 2:45 объявили воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 2:45.
Военные сообщили, что, по меньшей мере, четыре ракеты в направлении столицы летели с Брянском области РФ.
Атаку на Киев подтвердил городской глава Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики», — говорится в сообщении Кличко.
Позже Кличко сообщил о пожаре в Оболонском районе столицы на территории нежилой застройки.
Также в результате атаки загорелось нежилое помещение в Голосеевском районе.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 16 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.