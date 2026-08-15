Женщина отлупила чужого ребенка за сорванный цветок: дело дошло до полиции

Насилие над ребенком / © pixabay.com

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Полиция Киевской области начала расследование после инцидента в Бучанском районе, где местная жительница применила физическое насилие к 11-летнему мальчику из-за сорванного с уличной клумбы цветка.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Правоохранители обнаружили видео инцидента в ходе мониторинга социальных сетей.

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На обнародованных кадрах видно, как женщина ссорится с ребенком и наносит ему удары по голове.

По предварительным данным полиции, мальчик сорвал цветок с уличной клумбы. Увидев это, 48-летняя местная жительница начала словесно оскорблять ребенка, после чего «нанесла несколько ударов в область головы».

Ранее в соцсетях сообщалось, что инцидент произошел 13 августа в селе Крюковщина. В сообщениях отмечалось, что женщина напала на мальчика в возрасте около 12–13 лет после того, как он сорвал один цветок с её клумбы.

Полицейские установили личности всех участников инцидента и в настоящее время выясняют обстоятельства конфликта.

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По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение удара, побоев или других насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли за собой телесных повреждений.

Напомним, в Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась и насмехалась над 10-летним мальчиком, сняв свои действия на видео. Ребёнка раздевали, избивали и обливали мочой.

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