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- Київ
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Жінка віддухопелила чужу дитину за зірвану квітку: справа дійшла до поліції
Інцидент стався 13 серпня у селі Крюківщина, де хлопчик зірвав квітку з вуличної клумби.
Поліція Київської області розпочала розслідування після інциденту в Бучанському районі, де місцева жителька застосувала фізичне насильство до 11-річного хлопчика через зірвану з вуличної клумби квітку.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Правоохоронці виявили відео інциденту під час моніторингу соціальних мереж.
На оприлюднених кадрах видно, як жінка конфліктує з дитиною та завдає їй ударів по голові.
За попередньою інформацією поліції, хлопчик зірвав квітку з вуличної клумби. Побачивши це, 48-річна місцева жителька почала словесно ображати дитину, після чого «завдала декілька ударів в область голови».
Раніше в соцмережах повідомлялося, що інцидент стався 13 серпня у селі Крюківщина. У дописах зазначалося, що жінка напала на хлопця віком близько 12–13 років після того, як він зірвав одну квітку з її клумби.
Поліцейські встановили всіх учасників події та наразі з’ясовують обставини конфлікту.
За фактом події дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання удару, побоїв або інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, у Кіровоградській області група неповнолітніх знущалася та глузувала з 10-річного хлопчика, знявши свої дії на відео. Дитину роздягали, били та обливали сечею.