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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
811
Час на прочитання
2 хв

Росія знищила легендарний книжковий ринок на Почайній у Києві: фото

Знищення легендарного ринку, який протягом десятиліть об’єднував покоління читачів, колекціонерів та букіністів, стало ще одним свідченням того, що метою російської агресії є нищення української культури та цивілізованого життя.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок дій російських окупантів у Києві було знищено культовий книжковий ринок на Почайній — один із найвідоміших символів культурного та інтелектуального життя столиці.

На черговий акт варварства РФ гостро відреагував український діяч, колишній радник очсільника СБУ Юрій Тандіт у Facebook. Він емоційно звернувся до громадян країни-агресорки, поставивши під сумнів саму суть і цінність так званого «русского міра».

«Нехай мені якийсь ідейний росіянин пояснить — „у чому сенс життя“?! У чому „радість“ від вашого „русского міра“?! У мільйонах зруйнованих доль, у сотнях тисяч скалічених душ, у десятках тисяч смертей?! Одержимий дияволом тиран — шпутін! І мільйони боягузливих слуг — це сьогоднішня расія! …Ви, расіяни, — самі себе знищите!» — наголосив Юрій Тандіт.

Знищення легендарного ринку, який протягом десятиліть об’єднував покоління читачів, колекціонерів та букіністів, стало ще одним свідченням того, що метою російської агресії є нищення української культури та цивілізованого життя.

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Наслідки російської атаки на книжковий ринок на Почайній / © із соцмереж

Атака на Києв 16 серпня: кількість постраждалих збільшилась

До трьох людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

Рятувальники ліквідували всі пожежі спричинені російською атакою.

«Сьогодні проти ночі 16 серпня російські війська знову вдарили по столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та руйнування на 4 локаціях в Оболонському та Голосіївському районах міста. Наразі триває розбирання та проливання конструкцій», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня Росія завдала масований удар по Києву, Кременчуку та Кривому Рогу. Сили оборони збили 85 дронів та три ракети Х-59/69, однак зафіксовано влучання на 13 локаціях — бойова робота триває.

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