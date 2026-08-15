Росія може знищити українські ТЕС вже у жовтні-листопаді: військовий закликав українців робити запаси

Наслідки російської атаки на київську ТЕЦ 5 / © t.me/Denys_Smyhal

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Російські окупанти можуть повністю знищити українські теплоелектростанції (ТЕС) вже у жовтні-листопаді.

Про це заявив офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат у подкасті з Анною Максимчук на YouTube-каналі «Насправді МАХ».

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За словами військовослужбовця, фізично захистити об’єкти теплової генерації від масованих російських атак практично неможливо. Через це українцям слід завчасно готуватися до найгіршого розвитку подій у холодну пору року.

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«Готуватися варто до найгіршого сценарію, за якого взимку не буде електрики та опалення», — наголосив Оністрат.

Військовий радить уже зараз подбати про альтернативні джерела живлення — генератори, інвертори та достатні запаси пального. Водночас він підкреслив, що розраховувати на сонячні панелі в період із листопада по січень не варто, оскільки в цей час вони будуть малоефективними.

За оцінкою Оністрата, найважчими місяцями для енергосистеми та громадян стануть листопад і особливо грудень. У зв’язку з цим він рекомендує сформувати запаси продуктів харчування та товарів першої необхідності щонайменше на два місяці, зробивши це ближче до жовтня.

Нагадаємо, у Києві міська влада вже формує списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності опалення через російські обстріли. Як запевняють посадовці, це допоможе міським службам оперативно надати допомогу та альтернативне житло людям у разі виникнення критичної ситуації

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