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- Київ
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"Сам удома" по-київськи: чоловік викупався у бочці зі смолою і поліз грабувати магазин — чим це закінчилося
Незвичного злодія затримали. Чоловік мав із собою мішок з награбованим. Під час розмови він зізнався у пограбуванні магазину.
У Святошинському районі Києва відбулося незвичне пограбування. Чоловік заліз у бочку зі смолою, щоб стати непомітним, а далі пішов красти продукти в магазині.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
За даними правоохоронців, до них звернулася жінка, яка повідомила про невідомого чоловіка, який розбив вікна ліцею, де був продуктовий магазин.
Патрульні розшукали ймовірного грабіжника. Чоловік мав із собою мішок з награбованим. Під час розмови він зізнався у пограбуванні магазину, втікши від охоронців.
Чоловіка затримано. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК та розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Нагадаємо, в Одесі чоловік пограбував жінку після інтимної зустрічі. Історія розпочалася у вересні 2023 року. Жінка розмістила анкету на сайті інтим-послуг, на яку відгукнувся 36-річний чоловік.