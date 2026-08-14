«Смоляний» злодій / © Патрульна поліція Києва

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У Святошинському районі Києва відбулося незвичне пограбування. Чоловік заліз у бочку зі смолою, щоб стати непомітним, а далі пішов красти продукти в магазині.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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За даними правоохоронців, до них звернулася жінка, яка повідомила про невідомого чоловіка, який розбив вікна ліцею, де був продуктовий магазин.

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Патрульні розшукали ймовірного грабіжника. Чоловік мав із собою мішок з награбованим. Під час розмови він зізнався у пограбуванні магазину, втікши від охоронців.

Чоловіка затримано. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК та розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

© Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, в Одесі чоловік пограбував жінку після інтимної зустрічі. Історія розпочалася у вересні 2023 року. Жінка розмістила анкету на сайті інтим-послуг, на яку відгукнувся 36-річний чоловік.

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