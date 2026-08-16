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Київ здригнувся від вибухів: ворог атакував столицю балістичними ракетами
У столиці близько 02:45 оголосили повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Київ балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повітряна тривога у столиці була оголошена о 02:45.
Військові повідомили, що щонайменше чотири ракети у напрямку столиці летіли з Брянськом області РФ.
Атаку на Київ підтвердив міський очільник Віталій Кличко.
«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики», — йдеться у повідомленні Кличка.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Україну балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 16 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.