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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ здригнувся від вибухів: ворог атакував столицю балістичними ракетами

У столиці близько 02:45 оголосили повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Обстріл Києва

Обстріл Києва / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повітряна тривога у столиці була оголошена о 02:45.

Військові повідомили, що щонайменше чотири ракети у напрямку столиці летіли з Брянськом області РФ.

Атаку на Київ підтвердив міський очільник Віталій Кличко.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики», — йдеться у повідомленні Кличка.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Україну балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 16 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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