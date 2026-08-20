У двох містах Київщини погіршилася якість повітря: що відомо

Забруднене повітря / © УНІАН

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Уранці 20 серпня у Вишневому та Броварах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У населених пунктах спостерігається підвищена концентрація дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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За даними системи моніторингу, така ситуація може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.

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Що радять людям

До нормалізації якості повітря фахівці радять зачинити вікна, не проводити тривалий час на вулиці та пити достатню кількість води. За можливості також рекомендується використовувати очищувач повітря на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах, де проводять моніторинг атмосферного повітря, перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання на території Київської області залишається в межах природного фону.

Моніторинг якості повітря проводять на 16 пунктах. Система працює цілодобово за умови стабільного електропостачання.

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Як ми писали, після масованої російської атаки вранці 20 серпня на Київщині спалахнула масштабна пожежа. Росія протягом ночі атакувала область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро постраждали, зокрема шестеро жителів Бориспільського району. У районі пошкоджено 14 приватних будинків, складські споруди, АЗС, багатоповерхівку та автомобілі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки та пожежі.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву, наслідки якого зафіксували у трьох районах столиці. Внаслідок атаки загинули щонайменше 15 людей, ще 39 постраждали. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському районі, де в дев’ятиповерхівці зруйновані два верхні поверхи та виникла пожежа. Також пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок, автомобілі та нежитлові споруди. Через пошкодження залізничної інфраструктури частину поїздів до Києва змінили або скасували. 21 серпня у столиці оголосили днем жалоби за загиблими.

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