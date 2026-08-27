Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

Реклама

У четвер, 27 серпня, у Києві та області очікується мінлива хмарність із комфортною температурою.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині 27 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Реклама

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, а у столиці очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Реклама

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок та день у Києві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла.

Погода у Києві 27 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 серпня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів