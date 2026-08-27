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- Київ
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Після спеки — різкий поворот: якою буде погода у Києві 27 серпня
Мешканців столиці та регіону 27 серпня очікує мінлива хмарність, а температура повітря протягом дня прогріється до +26.
У четвер, 27 серпня, у Києві та області очікується мінлива хмарність із комфортною температурою.
За даними Українського гідрометцентру на Київщині 27 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, а у столиці очікується від +23 до +25 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок та день у Києві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 серпня.
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