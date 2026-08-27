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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2609
Час на прочитання
1 хв

Пожежа і стовпи диму: ЗМІ повідомили про нову атаку на склади під Києвом — перші деталі (оновлено)

У Бориспільському районі кілька годин лунали сирени. Після вибухів небо затягнуло густим димом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 27 вересня, російські війська атакували Київську областью. Під ударом, за попередніми даними, опинилися складські приміщення у Борисполі.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Бориспільському районі після опівночі двічі оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 02:25 до 07:20. Зокрема, Повітряні сили попереджали про реактивні дрони курсом на Бориспіль.

Що відомо — перші деталі

У Мережі з’явилися відео, на яких видно густий стовп диму над Борисполем. За даними місцевих ресурсів, що виникла пожежа на складських приміщеннях. Спочатку Телеграм-канали повідомляли, що горить «Епіцентр». Втім, пізніше з’явилася інформація, що палає складський комплекс ROZETKA.

Наразі офіційної інформації ні від місцевої влади, ні від представників «Епіцентру» чи «Розетки» немає.

Атака на Київ 27 серпня — останні новини

Цієї ночі російська армія вдарила балістикою по Києву. Окрім того, Повітряні сили попереджали про загрозу цього типу озброєння для Полтавської і Запорізької областей.

Моніторингові канали повідомили, що у столиці «прилетіло» просто біля навчального закладу у Шевченківському районі. Водночас в КМВА заявили, що також у Подільському районі зафіксували падіння уламків.

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