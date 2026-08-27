Шахеди / © tsn.ua

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Росія продовжує атакувати Київ. У місті лунають вибухи. Найімовірніше, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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О 4:14 була оголошена повторна повітряна тривога. У КМВА попередили про загрозу удару БПЛА та закликали негайно пройти до укриттів.

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«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

Згодом влада повідомила, що у Шевченківському районі впали уламки на території навчального закладу.

А вже близько 7-ї ранку влада наголосила, що у столиці триває загроза БпЛА. Після цього моніторингові канали поширили інформацію про роботу ППО.

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