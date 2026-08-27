- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Київ, пролунали вибухи: «прилетіло» просто біля навчального закладу — перші деталі
Росія продовжує атакувати Київ. У місті лунають вибухи. Найімовірніше, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють моніторингові канали.
О 4:14 була оголошена повторна повітряна тривога. У КМВА попередили про загрозу удару БПЛА та закликали негайно пройти до укриттів.
«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.
Згодом влада повідомила, що у Шевченківському районі впали уламки на території навчального закладу.
А вже близько 7-ї ранку влада наголосила, що у столиці триває загроза БпЛА. Після цього моніторингові канали поширили інформацію про роботу ППО.