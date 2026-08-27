- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 6448
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия атакует Киев, раздались взрывы: «прилетело» прямо у гимназии и медучреждения — что известно (обновлено)
В КМВА предупредили горожан об угрозе удара БПЛА и призвали немедленно пройти к укрытиям.
Россия продолжает атаковать Киев. В городе раздаются взрывы. Скорее всего, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В 4.14 была объявлена повторная воздушная тревога. В КМВА предупредили об угрозе удара БПЛА и призвали немедленно пройти к укрытиям.
«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
Впоследствии власти сообщили, что в Шевченковском районе упали обломки на территории учебного заведения.
А уже около 7 утра власти подчеркнули, что в столице продолжается угроза БпЛА. После этого мониторинговые каналы распространили информацию о работе ПВО. По словам очевидцев, звуки работы ПВО также были слышны за пределами города.
В Воздушных силах в 7:09 предупредили о реактивном БпЛА, который двигался мимо Бровары курсом на Борисполь.
Детали атаки от Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил последствия атаки. По его словам, в результате российского удара в Шевченковском районе сильно повреждено помещение одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении.
Кроме того, фиксируют последствия атаки в Подольском районе. Там обломки рухнули во дворе между жилыми домами.
К счастью, пострадавших пока нет.
В 8:14 в столице снова объявили воздушную тревогу. В Киевской городской военной администрации рассказали, что причина — угроза удара беспилотниками.
Атака РФ на Киев — что известно
Напомним, в ночь на 27 августа Россия нанесла удар по Киеву баллистике. По информации мониторинговых каналов, по столице россияне могли направить не менее четырех баллистических ракет. Предварительно их запустили с территории Брянской области РФ.
Затем в Киевской городской военной администрации рассказали, что в Подольском районе столицы зафиксировали падение обломков.