Шахеды / © tsn.ua

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Россия продолжает атаковать Киев. В городе раздаются взрывы. Скорее всего, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В 4.14 была объявлена повторная воздушная тревога. В КМВА предупредили об угрозе удара БПЛА и призвали немедленно пройти к укрытиям.

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«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Впоследствии власти сообщили, что в Шевченковском районе упали обломки на территории учебного заведения.

А уже около 7 утра власти подчеркнули, что в столице продолжается угроза БпЛА. После этого мониторинговые каналы распространили информацию о работе ПВО. По словам очевидцев, звуки работы ПВО также были слышны за пределами города.

В Воздушных силах в 7:09 предупредили о реактивном БпЛА, который двигался мимо Бровары курсом на Борисполь.

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Детали атаки от Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил последствия атаки. По его словам, в результате российского удара в Шевченковском районе сильно повреждено помещение одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении.

Кроме того, фиксируют последствия атаки в Подольском районе. Там обломки рухнули во дворе между жилыми домами.

К счастью, пострадавших пока нет.

В 8:14 в столице снова объявили воздушную тревогу. В Киевской городской военной администрации рассказали, что причина — угроза удара беспилотниками.

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Атака РФ на Киев — что известно

Напомним, в ночь на 27 августа Россия нанесла удар по Киеву баллистике. По информации мониторинговых каналов, по столице россияне могли направить не менее четырех баллистических ракет. Предварительно их запустили с территории Брянской области РФ.

Затем в Киевской городской военной администрации рассказали, что в Подольском районе столицы зафиксировали падение обломков.

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