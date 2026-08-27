Взрывы в Киеве

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Россия с ночи 27 августа атакует Киев. Около 10 утра в столице снова раздались взрывы. Власти сообщают о налете БПЛА. Работает ПВО.

Об этом сообщает КМВА и мэр Киева Виталий Кличко.

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Россия массированно атакует Киев: над головами падают охваченные пламенем «Шахеды»

«В столице работают силы ПВО. Вражеские БпЛА над городом. Находитесь в безопасных местах», — призвал городской голова.

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По данным мониторинговых каналов, россияне атакуют Киев реактивными «Шахедами». Под прицелом — центр столицы. Однако очень громко в ряде районов.

В сети публикуют кадры сбитого среди бела дня «Шахеда». На кадрах видно, как после уничтожения силами ПВО он загорается и падает над зданиями. Где именно сбили — неизвестно.

© ТСН

Из-за российской атаки многие жители города скрываются в метрополитене. В Сети распространяют фото, на которых видны скопления людей в метро.

Российские дроны хаотично летают над Киевом

В Воздушных силах в 10:22 предупредили о хаотичных полетах российских беспилотников.

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«Вражеские ударные беспилотники продолжают хаотическое перемещение в воздушном пространстве над Киевом, находитесь в укрытиях!», — говорится в сообщении.

Пострадали два района, есть пострадавшие — первые детали атаки

Мэр Виталий Кличко сообщил, что последствия атаки России фиксируют в двух районах:

в Голосеевском районе упал вражеский БПЛА. Поврежденный в результате этого автомобиль уже потушили.

в Печерском районе обломки рухнули на нежилой территории. Также произошло возгорание травы там, где вражеский БПЛА упал на открытую территорию.

Кличко подчеркнул, что экстренные службы направляются на место ударов.

Впоследствии он проинформировал о пострадавших. По информации властей, в Голосеевском районе мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь.

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Мониторинговые каналы и телеграмм-каналы сообщают о попадании возле стадиона в Печерском районе. Здание спортивного комплекса повреждено. Официального подтверждения этой информации на 10:50 нет.

Напомним, ночью и утром 26 августа Россия нанесла удар по Киеву. Из-за вражеских обстрелов в Шевченковском районе повреждены два учебных заведения. В одной из гимназий выбиты окна и существенно повреждены корпуса.

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