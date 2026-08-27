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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россия впервые ударила по Киеву новой баллистикой: что известно об «Искандере-1000» и чем он опаснее

По данным ГУР, в последние месяцы Россия использует баллистику как основное средство своих воздушных нападений в войне.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Киев

Атака на Киев / © Associated Press

Во время одного из комбинированных ударов по Киеву летом Россия впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, известные как Искандер-1000.

Об этом сообщает Главное управление разведки на портале War&Sanctions.

РФ усиливает террор по Киеву баллистикой

В ГУР отметили, что в последние месяцы Россия использует баллистику в качестве основного средства своих воздушных нападений в войне.

«То, что такие удары происходят преимущественно ночью, а время подлета баллистики в украинскую столицу составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере. Такая тактика нацелена на устрашение украинцев, принуждение к миру любой ценой, а не на справедливых для Украины и цивилизованного мира условиях», — считают в разведывательном ведомстве.

Ракета 9М723-2, или «Искандер-1000»: что о ней известно

По информации разведки, эта ракета имеет следующие характеристики:

  • Ракетный комплекс: «Бора-М».

  • Максимальная дальность поражения: до 550 км

  • Дальность 9М723-1: до 390 км

  • Двигатель: увеличен по сравнению с 9М723-1

  • Пусковая установка: увеличена для использования обновленной ракеты

  • Конструкция: основные остальные части ракеты остались идентичными до 9М723-1.

Атака РФ на Киев 27 августа — последние новости

Напомним, Россия с ночи атакует Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и автомобили. По неофициальной информации, также пострадало здание стадиона в центре столицы.

После обеда оккупационные войска нанесли повторный удар по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По обновленным данным, известно о трех пострадавших.

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