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Россия впервые ударила по Киеву новой баллистикой: что известно об «Искандере-1000» и чем он опаснее
По данным ГУР, в последние месяцы Россия использует баллистику как основное средство своих воздушных нападений в войне.
Во время одного из комбинированных ударов по Киеву летом Россия впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, известные как Искандер-1000.
Об этом сообщает Главное управление разведки на портале War&Sanctions.
РФ усиливает террор по Киеву баллистикой
В ГУР отметили, что в последние месяцы Россия использует баллистику в качестве основного средства своих воздушных нападений в войне.
«То, что такие удары происходят преимущественно ночью, а время подлета баллистики в украинскую столицу составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере. Такая тактика нацелена на устрашение украинцев, принуждение к миру любой ценой, а не на справедливых для Украины и цивилизованного мира условиях», — считают в разведывательном ведомстве.
Ракета 9М723-2, или «Искандер-1000»: что о ней известно
По информации разведки, эта ракета имеет следующие характеристики:
Ракетный комплекс: «Бора-М».
Максимальная дальность поражения: до 550 км
Дальность 9М723-1: до 390 км
Двигатель: увеличен по сравнению с 9М723-1
Пусковая установка: увеличена для использования обновленной ракеты
Конструкция: основные остальные части ракеты остались идентичными до 9М723-1.
Атака РФ на Киев 27 августа — последние новости
Напомним, Россия с ночи атакует Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и автомобили. По неофициальной информации, также пострадало здание стадиона в центре столицы.
После обеда оккупационные войска нанесли повторный удар по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По обновленным данным, известно о трех пострадавших.