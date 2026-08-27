В Киеве не планируют массовой эвакуации: к зиме готовят более 3 тысяч пунктов несокрушимости

Эвакуация киевлян

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В Киеве не планируют проводить массовую принудительную эвакуацию жителей в случае продолжительных аварий на энергетической или тепловой инфраструктуре зимой. Город готовит более 3 тысяч пунктов несокрушимости и предусматривает адресную помощь людям, которые не смогут самостоятельно позаботиться о себе во время длительных отключений. Об этом рассказал депутат Киевсовета Владимир Бондаренко, по его словам, о масштабной эвакуации пока речь не идет.

Вместо массовой эвакуации — пункты несокрушимости и адресная помощь

К зиме в Киеве планируют обустроить более 3000 пунктов несокрушимости, которыми горожане смогут воспользоваться во время длительных перебоев с электроэнергией и другими коммунальными услугами.

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Отдельно городские службы актуализируют списки маломобильных людей. Это необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации знать, кому нужна помощь в первую очередь. По словам Бондаренко, подобных жителей принудительно вывозить не планируют. При необходимости им предложат временно переехать в заведения социального обеспечения , где можно будет получить питание, медицинский уход и место жительства.

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Таким образом, вместо эвакуации большого количества людей город ориентируется на адресную поддержку тех, кто по состоянию мобильности не сможет самостоятельно справиться с последствиями длительных отключений.

2,5 тысячи домов уже воспользовались городскими или государственными программами

В Киеве насчитывается около 12 тысяч жилых домов. По словам депутата, примерно 2,5 тысячи из них уже воспользовались городскими или государственными программами для модернизации или установки генерирующего оборудования.

ОСМД и балансодержатели могут и дальше присоединяться к таким программам, чтобы уменьшать зависимость домов от централизованного теплоснабжения.

Что делать в случае длительного отключения тепла

В столице также подготовили алгоритм действий в случае повреждения объектов теплоснабжения во время сильных морозов.

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Если подачу тепла прекратят на длительное время, воду из внутридомовых систем будут сливать , чтобы она не замерзла и не повредила коммуникации. По данным Бондаренко, восстановление подачи теплоносителя может длиться от 6 до 72 часов в зависимости от района и особенностей инженерных сетей. В то же время в большинстве случаев тепло удается вернуть в течение суток.

Магистральные трубопроводы столицы проложены ниже уровня промерзания грунта, что уменьшает риск их замерзания во время сильных морозов.

В наиболее уязвимых районах создают «энергоострова»

Особое внимание уделяется районам, где существует повышенная угроза повреждения инфраструктуры в результате российских атак. Там пытаются создавать автономные энергоостровы, которые должны помочь поддерживать энергоснабжение критически важных объектов.

На подготовку к зиме Киев уже выделил 16,5 млрд. грн. Из-за дефицита государственного финансирования город также рассчитывает на собственные средства, помощь доноров и кредиты. .

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Что советуют подготовить киевлянам

Жителям столицы советуют быть готовыми к возможным продолжительным авариям. Дома следует иметь запас питьевой воды на несколько дней, а также продукты, не требующие приготовления и хранения в холодильнике.

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