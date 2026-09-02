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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ змінює правила під час тривог: що буде з метро та комендантською годиною

Міській владі Києва доручено суттєво збільшити кількість одиниць наземного громадського транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Метро Києва під час тривоги

Метро Києва під час тривоги / © Associated Press

У Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог, а також скоротять тривалість комендантської години.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зокрема, під час оголошення жовтого рівня небезпеки Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю.

Водночас владі Києва доручено суттєво збільшити кількість одиниць наземного громадського транспорту. Це має компенсувати зупинки руху на Святошинсько-Броварській лінії метро під час повітряних тривог.

Окремо наземний транспорт має дублювати маршрут метрополітену між станціями «Лісова» та «Дніпро», щоб забезпечити пасажирам альтернативний спосіб пересування містом у разі зупинки відповідної ділянки метро.

«Буде скорочено й час комендантської години в Києві», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що владі інших міст запропонують переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки населення та необхідності забезпечення роботи бізнесу.

Водночас правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, залишаться незмінними. За словами Зеленського, важливо, щоб освітній процес був організований в інтересах дітей та їхніх батьків.

Крім того, Кабінет Міністрів має передбачити додаткові заходи для фінансової підтримки медичних закладів, щоб забезпечити належний рівень роботи державної та комунальної медицини.

За словами президента, в Україні також запроваджується щотижневий аудит чинних алгоритмів реагування на загрози, оновлення відповідних заходів та консультації між урядом, місцевою владою і бізнесом. До цієї роботи залучатимуть військові та безпекові структури, а також державні компанії.

«На всіх рівнях у нашій державі повинно відбуватися вчасне оновлення заходів захисту життя у відповідності з конкретними реаліями в містах і громадах та необхідністю гарантувати роботу економіки й збереження соціальної активності в наших містах і громадах», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський також повідомив про запровадження двох рівнів повітряної тривоги: «жовтий» означатиме наліт безпілотників, а «червоний» — загрозу ракет, балістики та масовані атаки.

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