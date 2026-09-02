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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія вдарила по університету Києва просто під час занять: Зеленський повідомив деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

У середу, 2 вересня, армія РФ вдарили просто по одному з університетів Києва, коли у навчальному закладі відбувалися заняття. Студенти на момент атаки перебували в укритті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні російські „Шахеди“ вдарили по одному з університетів в Києві — просто під час занять. На щастя, студенти були в укритті — 160 студентів», — наголосив глава держави.

Окрім того, президент згадав про наслідки нічних ударів по Одесі, Херсону та Харківщини, де сталися пошкодження житлових будинків та інфраструктури, а також є постраждалі.

«Коли у Європі російсько-іранські „Шахеди“ влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне застосування „Шахедів“ та інших засобів ураження по наших містах і селах — це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів», — заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що «замало реагування світу та найвпливовіших лідерів» на посилення атак РФ, які тривають безперервно. З його слів, потрібні «абсолютно чіткі та рішучі кроки» і для тиску на Москву, для допомоги Україні. Зокрема, із засобами протиповітряної оборони.

«Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе», — наголосив президент.

Атака на Київ 2 вересня - що відомо

Нагадаємо, від початку цієї доби у Києві вже близько десяти разів оголошували повітряну тривогу. ПС ЗСУ попереджали про загрозу реактивних дронів. У місті лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО.

У кількох районах столиці фіксують наслідки атаки. Зокрема, у Голосіївському районі виникло займання на території навчального закладу. У Шевченківському районі БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок.

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