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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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476
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У Києві прогриміли вибухи: ППО збиває ворожі дрони

Повітряні сили ЗСУ попереджали про польоти ворожих реактивних дронів.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака дронами «Шахед» на Київ

Атака дронами «Шахед» на Київ

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві прогриміли вибухи уранці 2 вересня під час повітряної тривоги у зв’язку з атакою російських дронів. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«На правому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» — закликав Кличко.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських реактивних безпілотників у напрямку Києва та Василькова на Київщині.

Нагадаємо, зранку 2 вересня під час російської атаки під Києвом спалахнула сильна пожежа, над столицею здіймається густий дим. В Києві та області лунали вибухи.

Цього ж дня окупанти вдарили по Київській області, пошкодивши цивільну інфраструктуру в кількох районах. У Бучанському районі спалахнула пожежа на складах і пошкоджено приватний будинок, у Броварському — житловий будинок, а в Бориспільському — склад. Внаслідок атаки двоє людей отримали уламкові поранення.

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