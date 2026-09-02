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- Київ
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У Києві прогриміли вибухи: ППО збиває ворожі дрони
Повітряні сили ЗСУ попереджали про польоти ворожих реактивних дронів.
У Києві прогриміли вибухи уранці 2 вересня під час повітряної тривоги у зв’язку з атакою російських дронів. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«На правому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» — закликав Кличко.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських реактивних безпілотників у напрямку Києва та Василькова на Київщині.
Нагадаємо, зранку 2 вересня під час російської атаки під Києвом спалахнула сильна пожежа, над столицею здіймається густий дим. В Києві та області лунали вибухи.
Цього ж дня окупанти вдарили по Київській області, пошкодивши цивільну інфраструктуру в кількох районах. У Бучанському районі спалахнула пожежа на складах і пошкоджено приватний будинок, у Броварському — житловий будинок, а в Бориспільському — склад. Внаслідок атаки двоє людей отримали уламкові поранення.