"Все зруйноване, будинку немає": як ванна врятувала сім’ю від загибелі на Київщині

Руйнування у Вишневому на Київщині після атаки 2 вересня / © ДСНС

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Мешканка зруйнованого таунхауса у Вишневому Київської області Катерина розповіла про порятунок під час атаки безпілотника у ніч проти 2 вересня. Завчасний сигнал тривоги та перехід до ванної кімнати на першому поверсі вберегли життя цілій родині.

Про це повідомляє «Новини.Live».

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Катерина разом із мамою, восьмирічним сином та собакою змогла врятуватися під час російської атаки, спустившись на перший поверх і сховавшись у ванній кімнаті.

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Після потужного вибуху третій поверх будинку обвалився на другий, повністю зруйнувавши помешкання.

«Після тривоги, слава Богу, ми спустилися в ванну на першому поверсі і врятував нас реальний телеграм-канал „Чисте Небо Київська область“. Тому що я за ним слідкувала і тільки читала, що „Шахед“. Ми в ванній були, тільки це нас врятувало. Втрьох. І собака. Все зруйноване», — розповіла мешканка таунхауса.

Катерина зазначила, що від її будинку фактично нічого не залишилося.

«Будинку тупо немає. Тут немає чого розцінювати. У тебе немає де жити, спати, що їсти. Нічого немає», — зазначила вона.

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За словами жінки, після вибуху вона з родиною залишалися у ванній кімнаті, потім почули хлопок і опинилися в темряві. Вибратися їм допоміг сусід із розташованого поруч таунхаусу, оскільки територія була завалена уламками.

«Ми просто кричали про допомогу і вони прибігли, і витягували. Ми вилізли на цю гору, звичайно, з помешкання, і вони вже нас якось спустили. Я навіть не пам’ятаю. Чесно, такий адреналін був», — поділилася пережитим Катерина.

Вона також повідомила, що внаслідок вибуху були пошкоджені її та мамин таунхауси, які розташовані поруч.

«Там стіна вилетіла. Мама з нами була, слава Богу, і вона до нас прийшла в ванну. Тільки це нас врятувало», — сказала жінка.

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Нагадаємо, під час нічної атаки на Київщину 2 вересня російський безпілотник зруйнував два таунхауси у Вишневому та спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. На місці події триває розбирання завалів та обстеження пошкоджених конструкцій. За попередніми даними, загиблих немає.

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