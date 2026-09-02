ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

На Київщині дрон зруйнував таунхауси: рятувальники розбирають завали (фото, відео)

У Вишневому Київської області внаслідок російської атаки ударним безпілотником зруйновано два таунхауси.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака дрона

Атака дрона / © ДСНС

У Вишневому Бучанського району внаслідок російської атаки ударним безпілотником зруйновано два таунхауси та спалахнула пожежа.

Про це повідомила ДСНС України у Telegram.

Внаслідок удару БпЛА у двох таунхаусах сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони провели розвідку та організували гасіння пожежі. Наразі займання ліквідовано.

© ДСНС

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали та обстежувати зруйновані конструкції.

На Київщині дрон зруйнував таунхауси: рятувальники розбирають завали (фото, відео) (3 фото)

Атака дрона на Київщині_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака дрона на Київщині_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака дрона на Київщині_3 / © ДСНС

© ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих немає. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, у Київській області окупанти вдарили по місту Бориспіль, пошкодивши п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї. Крім того, «прильоти» сталися по об’єктах інфраструктури. У місті — чотири жертви атаки.

Окрім того, російська армія знову завдала ракетного удару по Києву. Росіяни атакували крилатими і балістичними цілями цивільну інфраструктуру столиці. Загинуло вісім людей. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie