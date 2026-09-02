Атака дрона / © ДСНС

Реклама

У Вишневому Бучанського району внаслідок російської атаки ударним безпілотником зруйновано два таунхауси та спалахнула пожежа.

Про це повідомила ДСНС України у Telegram.

Реклама

Внаслідок удару БпЛА у двох таунхаусах сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа.

Реклама

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони провели розвідку та організували гасіння пожежі. Наразі займання ліквідовано.

© ДСНС

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали та обстежувати зруйновані конструкції.

На Київщині дрон зруйнував таунхауси: рятувальники розбирають завали (фото, відео) (3 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих немає. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, у Київській області окупанти вдарили по місту Бориспіль, пошкодивши п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї. Крім того, «прильоти» сталися по об’єктах інфраструктури. У місті — чотири жертви атаки.

Реклама

Окрім того, російська армія знову завдала ракетного удару по Києву. Росіяни атакували крилатими і балістичними цілями цивільну інфраструктуру столиці. Загинуло вісім людей. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.

Новини партнерів