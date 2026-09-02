- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині дрон зруйнував таунхауси: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
У Вишневому Київської області внаслідок російської атаки ударним безпілотником зруйновано два таунхауси.
У Вишневому Бучанського району внаслідок російської атаки ударним безпілотником зруйновано два таунхауси та спалахнула пожежа.
Про це повідомила ДСНС України у Telegram.
Внаслідок удару БпЛА у двох таунхаусах сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони провели розвідку та організували гасіння пожежі. Наразі займання ліквідовано.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали та обстежувати зруйновані конструкції.
На Київщині дрон зруйнував таунхауси: рятувальники розбирають завали (фото, відео) (3 фото)
За попередньою інформацією, загиблих немає. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, у Київській області окупанти вдарили по місту Бориспіль, пошкодивши п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї. Крім того, «прильоти» сталися по об’єктах інфраструктури. У місті — чотири жертви атаки.
Окрім того, російська армія знову завдала ракетного удару по Києву. Росіяни атакували крилатими і балістичними цілями цивільну інфраструктуру столиці. Загинуло вісім людей. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.