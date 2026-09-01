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- Київ
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Схопили з самокату та заштовхали в бус ТЦК, хоча чоловік мав бронювання — поліція відреагувала (відео)
У Подільському районі Києва поліцейський вилаяв хлопця з бронюванням та заштовхнув у мікроавтобус ТЦК. У поліції призначили службове розслідування.
У Києві проводять службове розслідування щодо поведінки поліцейського під час заходів оповіщення у Подільському районі столиці. Причиною стало відео з соцмереж, на якому правоохоронець некоректно та зневажливо спілкується з громадянином та заштовхує його у мікроавтобус ТЦК, незважаючи на слова чоловіка про наявність у нього бронювання.
Про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці зазначили, що відеозапис виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після цього встановили, що інцидент стався кілька днів тому в Подільському районі.
За фактом події керівництво столичної поліції призначило службове розслідування. Воно має встановити всі обставини інциденту та надати оцінку діям працівника.
У поліції наголосили, що некоректне або неповажне ставлення до громадян є неприпустимим.
«Будь-які прояви некоректної чи неповажної поведінки працівників є неприпустимими та не відповідають принципам професійної діяльності поліцейського», — заявили у поліції Києва.
Водночас інформації про конкретне дисциплінарне покарання поліцейського або його керівників наразі немає. Рішення щодо відповідальності можуть ухвалити за результатами службового розслідування.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліцейські наїхали на чоловіка, який ліг під колеса їхнього авто. На Дніпропетровщині сталася ця аварія за участю поліцейської машини — під час конфлікту з містянами правоохоронці збили місцевого мешканця.