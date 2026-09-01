Поліція Києва відреагувала на відео з некоректною поведінкою правоохоронця / © скрін з відео

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У Києві проводять службове розслідування щодо поведінки поліцейського під час заходів оповіщення у Подільському районі столиці. Причиною стало відео з соцмереж, на якому правоохоронець некоректно та зневажливо спілкується з громадянином та заштовхує його у мікроавтобус ТЦК, незважаючи на слова чоловіка про наявність у нього бронювання.

Про це повідомила поліція Києва.

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Правоохоронці зазначили, що відеозапис виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після цього встановили, що інцидент стався кілька днів тому в Подільському районі.

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За фактом події керівництво столичної поліції призначило службове розслідування. Воно має встановити всі обставини інциденту та надати оцінку діям працівника.

У поліції наголосили, що некоректне або неповажне ставлення до громадян є неприпустимим.

«Будь-які прояви некоректної чи неповажної поведінки працівників є неприпустимими та не відповідають принципам професійної діяльності поліцейського», — заявили у поліції Києва.

Водночас інформації про конкретне дисциплінарне покарання поліцейського або його керівників наразі немає. Рішення щодо відповідальності можуть ухвалити за результатами службового розслідування.

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Дата публікації 20:01, 01.09.26 Кількість переглядів 38 Скандал у Подільському ТЦК: поліція почала розслідування через поведінку підлеглого

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліцейські наїхали на чоловіка, який ліг під колеса їхнього авто. На Дніпропетровщині сталася ця аварія за участю поліцейської машини — під час конфлікту з містянами правоохоронці збили місцевого мешканця.

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