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- Київ
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Влада звернулася до мешканців Київщини після нічної атаки РФ: про що попереджають
Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Київщини.
Через нічні удари військ РФ, які спричинили пожежі, у Київській області погіршилася якість повітря. Підвищений рівень забруднення фіксують у Броварах, Вишгороді та Іванкові.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Результати цілодобового моніторингу показали, що основним забруднювачем повітря наразі є дрібнодисперсний пил, концентрація якого залишається помірною. Такий рівень забруднення може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, чутливих до подразнень.
Фахівці радять до покращення ситуації:
тримати вікна зачиненими;
за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
пити достатньо води;
за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
Водночас в інших населених пунктах, де відбувається моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.
Нагадаємо, у Київській області окупанти вдарили по місту Бориспіль, пошкодивши п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї. Крім того, «прильоти» сталися по об’єктах інфраструктури. У місті — чотири жертви атаки.
Окрім того, російська армія знову завдала ракетного удару по Києву. Росіяни атакували крилатими і балістичними цілями цивільну інфраструктуру столиці. Загинуло вісім людей. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.