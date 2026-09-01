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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Влада звернулася до мешканців Київщини після нічної атаки РФ: про що попереджають

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Київщини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибухів.

Дим після вибухів. / © Associated Press

Через нічні удари військ РФ, які спричинили пожежі, у Київській області погіршилася якість повітря. Підвищений рівень забруднення фіксують у Броварах, Вишгороді та Іванкові.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Результати цілодобового моніторингу показали, що основним забруднювачем повітря наразі є дрібнодисперсний пил, концентрація якого залишається помірною. Такий рівень забруднення може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять до покращення ситуації:

  • тримати вікна зачиненими;

  • за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

  • пити достатньо води;

  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах, де відбувається моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.

Нагадаємо, у Київській області окупанти вдарили по місту Бориспіль, пошкодивши п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї. Крім того, «прильоти» сталися по об’єктах інфраструктури. У місті — чотири жертви атаки.

Окрім того, російська армія знову завдала ракетного удару по Києву. Росіяни атакували крилатими і балістичними цілями цивільну інфраструктуру столиці. Загинуло вісім людей. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.

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