Влада звернулася до мешканців Київщини після нічної атаки РФ: про що попереджають

Дим після вибухів. / © Associated Press

Реклама

Через нічні удари військ РФ, які спричинили пожежі, у Київській області погіршилася якість повітря. Підвищений рівень забруднення фіксують у Броварах, Вишгороді та Іванкові.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Реклама

Результати цілодобового моніторингу показали, що основним забруднювачем повітря наразі є дрібнодисперсний пил, концентрація якого залишається помірною. Такий рівень забруднення може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, чутливих до подразнень.

Реклама

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах, де відбувається моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.

Нагадаємо, у Київській області окупанти вдарили по місту Бориспіль, пошкодивши п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї. Крім того, «прильоти» сталися по об’єктах інфраструктури. У місті — чотири жертви атаки.

Окрім того, російська армія знову завдала ракетного удару по Києву. Росіяни атакували крилатими і балістичними цілями цивільну інфраструктуру столиці. Загинуло вісім людей. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.

Реклама

Новини партнерів