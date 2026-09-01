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- Київ
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Падіння ворожого безпілотника у Києві: Кличко повідомив перші подробиці
У Святошинському районі Києва ворожий дрон впав на відкритій території поблизу п’ятиповерхового житлового будинку, на місце виїхали екстрені служби.
У Святошинському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості поруч із п’ятиповерховим житловим будинком.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку», — написав він.
Наразі на місце події прямують усі оперативні та екстрені служби міста для з’ясування обставин і можливих наслідків падіння дрона.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Однак у КМВА пізніше зазначили, що інформація щодо падіння уламків, на щастя, не підтвердилася.
Влада Києва закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги і виснаження населення.