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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1882
Час на прочитання
1 хв

Падіння ворожого безпілотника у Києві: Кличко повідомив перші подробиці

У Святошинському районі Києва ворожий дрон впав на відкритій території поблизу п’ятиповерхового житлового будинку, на місце виїхали екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Російський дрон

Російський дрон / © Міноборони України

Доповнено додатковими матеріалами

У Святошинському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості поруч із п’ятиповерховим житловим будинком.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку», — написав він.

Наразі на місце події прямують усі оперативні та екстрені служби міста для з’ясування обставин і можливих наслідків падіння дрона.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Однак у КМВА пізніше зазначили, що інформація щодо падіння уламків, на щастя, не підтвердилася.

Влада Києва закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги і виснаження населення.

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