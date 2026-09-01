Вибиті вікна, розкидані речі і згорілі авто: наслідки жахливої атаки на Бориспіль (фото)

Пошкоджений будинок у Борисполі після атаки у ніч проти 1 вересня / © ДСНС

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Російські безпілотники 1 вересня завдали удару по Борисполю в Київській області, пошкодивши житлову п’ятиповерхівку. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони та спричинила масштабну пожежу на подвір’ї.

Про це повідомив телеканал «Київ24».

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Через російську атаку ударними дронами на Бориспіль у квартирах п’ятиповерхівки повибивало вікна, пошкодило балкони та фасад. На подвір’ї залишилися уламки конструкцій і особисті речі мешканців. Крім того, вогонь знищив автомобілі.

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«Усі ці віконні рами, вони буквально разом з корінням повилітали. Бачимо, що оці балкони — там залишається все сміття, всі уламки, речі людей, і вони просто винесені назовні. Всі ці речі, вони попадали на подвір’я і буквально зазначу, що тут усе подвір’я всіяно як особистими речами людей, також уламками, різним сміттям», — розповіла кореспондентка з місця удару.

Вона зазначила, що внаслідок атаки пошкоджень зазнав не лише цей будинок, а й розташовані поруч споруди. Зокрема, у сусідніх будинках пошкоджені балкони та вибиті вікна. На місці залишилися уламки та понівечені віконні рами.

Також після атаки на місці спалахнула пожежа. Внаслідок займання вщент вигоріли щонайменше п’ять автомобілів. Ще кілька машин зазнали пошкоджень, зокрема у них вибило вікна.

Журналістка додала, що мешканці будинків наразі вийшли на вулицю. На місці вже розгорнули намет поліції, правоохоронці допомагають людям фіксувати наслідки атаки.

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Пошкоджений будинок у Борисполі після атаки у ніч проти 1 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Київ та область загинуло семеро людей, зокрема троє у столиці, де також зафіксовано п’ятеро постраждалих і загоряння у нежитловому секторі Дніпровського району. У Борисполі удар пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок, підприємство та автомобілі на парковці, спричинивши загибель чотирьох людей та травми ще восьми, включно з дитиною.

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