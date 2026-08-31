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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1073
Час на прочитання
1 хв

РФ знову атакує Київ дронами: у столиці лунають вибухи — подробиці (оновлено)

У Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних дронів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Тривога

Тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Над Києвом ввечері 31 серпня фіксують ворожі дрони, через що в місті чутно вибухи. Зараз по них працює ППО.

Про ситуацію в місті оперативно повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві — що відомо

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!», — закликав очільник міста.

Інформацію про наявність ворожих безпілотних літальних апаратів безпосередньо над Києвом також підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Також військові додали, що станом на 20:06 реактивні дрони летять у бік Гостомеля та Бучі.

Згодом у КМВА та Віталій Кличко повідомили, через падіння уламків у Солом’янському районі загорілася нежитлова будівля. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на узбіччя дороги.

«Сталося загоряння трави. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Київщині вдень 31 серпня виникла масштабна пожежа через атаку російських ударних дронів. За попередньою інформацією, ворог поцілив у склади великої торговельної мережі.

Раніше ми повідомляли про нову тактику терору: Росія мучить Київ безперервними хвилями реактивних дронів.

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