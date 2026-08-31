Тривога / © tsn.ua

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Над Києвом ввечері 31 серпня фіксують ворожі дрони, через що в місті чутно вибухи. Зараз по них працює ППО.

Про ситуацію в місті оперативно повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Вибухи у Києві — що відомо

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!», — закликав очільник міста.

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Інформацію про наявність ворожих безпілотних літальних апаратів безпосередньо над Києвом також підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Також військові додали, що станом на 20:06 реактивні дрони летять у бік Гостомеля та Бучі.

Згодом у КМВА та Віталій Кличко повідомили, через падіння уламків у Солом’янському районі загорілася нежитлова будівля. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на узбіччя дороги.

«Сталося загоряння трави. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Київщині вдень 31 серпня виникла масштабна пожежа через атаку російських ударних дронів. За попередньою інформацією, ворог поцілив у склади великої торговельної мережі.

Раніше ми повідомляли про нову тактику терору: Росія мучить Київ безперервними хвилями реактивних дронів.

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