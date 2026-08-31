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РФ знову атакує Київ дронами: у столиці лунають вибухи — подробиці (оновлено)
У Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних дронів.
Над Києвом ввечері 31 серпня фіксують ворожі дрони, через що в місті чутно вибухи. Зараз по них працює ППО.
Про ситуацію в місті оперативно повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві — що відомо
«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!», — закликав очільник міста.
Інформацію про наявність ворожих безпілотних літальних апаратів безпосередньо над Києвом також підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Також військові додали, що станом на 20:06 реактивні дрони летять у бік Гостомеля та Бучі.
Згодом у КМВА та Віталій Кличко повідомили, через падіння уламків у Солом’янському районі загорілася нежитлова будівля. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на узбіччя дороги.
«Сталося загоряння трави. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Київщині вдень 31 серпня виникла масштабна пожежа через атаку російських ударних дронів. За попередньою інформацією, ворог поцілив у склади великої торговельної мережі.
Раніше ми повідомляли про нову тактику терору: Росія мучить Київ безперервними хвилями реактивних дронів.