Тривоги розділять на "жовті" та "червоні": що означають нові правила та де їх можуть застосувати

Тривоги / © ТСН

Реклама

У столиці України готують окремий план щодо роботи закладів та забезпечення життєдіяльності міста під час нових російських атак. Серед запропонованих змін — розділення повітряних тривог на два рівні у Києві — «жовтий» для дронової атаки та «червоний» у разі ракетної небезпеки.

Про це повідомив на засіданні фракції прем’єр-міністр, заявила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Реклама

За даними народної депутатки, мета нового підходу — дати місту змогу продовжувати роботу навіть у разі тривалих атак РФ, водночас посилюючи обмеження за безпосередньої ракетної загрози.

Реклама

«Жовта» та «червона» тривога

За запропонованою концепцією, під час «жовтого» режиму, який відповідатиме дроновій атаці, заклади зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу.

У разі оголошення «червоної» тривоги через ракетну небезпеку роботу закладів пропонується повністю зупиняти.

Таким чином, новий підхід має враховувати різний рівень загрози та не зупиняти економічну активність міста щоразу, коли триває атака безпілотників.

Водночас посадовець наголосив, що відповідні регламенти ще не затверджені.

Реклама

Що ще можуть змінити під час тривог у Києві

Окремо розглядаються зміни у роботі транспорту. Зокрема, пропонується обмежити тарифи на таксі під час повітряних тривог, щоб уникнути різкого зростання вартості поїздок у цей період.

Також йдеться про розблокування мостів. При цьому наземне сполучення Києва має зберігатися.

Новий план покликаний забезпечити безперервну роботу міської інфраструктури та економіки в умовах, коли російські атаки можуть тривати тривалий час.

Водночас остаточні правила, за якими працюватимуть заклади, транспорт та інші об’єкти столиці під час різних типів загроз, мають бути визначені після затвердження нових регламентів.

Реклама

Нагадаємо, росіяни виснажують столицю. РФ п’яту добу поспіль виснажує Київ безперервними атаками дронів.

Також стало відомо, як працюватимуть школи Києва від 1 вересня на тлі атак РФ.

Новини партнерів