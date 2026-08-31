Тревоги разделят на "желтые" и "красные": что означают новые правила и где их могут применить

Тревоги / © ТСН

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В столице Украины готовят отдельный план работы заведений и обеспечения жизнедеятельности города во время новых российских атак. Среди предложенных изменений — разделение воздушных тревог на два уровня в Киеве — «желтый» для дроновой атаки и «красный» в случае ракетной опасности.

Об этом сообщил на заседании фракции премьер-министр, заявила народная депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

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По данным народной депутатки, цель нового подхода — дать городу возможность продолжать работу даже в случае длительных атак РФ, одновременно усиливая ограничения непосредственной ракетной угрозы.

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«Желтая» и «красная» тревога

По предложенной концепции, во время «желтого» режима, соответствующего дроновой атаке, учреждения смогут самостоятельно решать, продолжать ли работу.

В случае объявления «красной» тревоги из-за ракетной опасности работу заведений предлагается полностью останавливать.

Таким образом, новый подход должен учитывать разный уровень угрозы и не останавливать экономическую активность города всякий раз, когда идет атака беспилотников.

В то же время чиновник подчеркнул, что соответствующие регламенты еще не утверждены.

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Что еще могут изменить во время тревог в Киеве

Отдельно рассматриваются изменения в работе транспорта. В частности, предлагается ограничить тарифы на такси во время воздушных тревог во избежание резкого роста стоимости поездок в этот период.

Также речь идет о разблокировке мостов. При этом наземное сообщение Киева должно сохраняться.

Новый план призван обеспечить непрерывную работу городской инфраструктуры и экономики в условиях, когда российские атаки могут продолжаться длительное время.

В то же время, окончательные правила, по которым будут работать заведения, транспорт и другие объекты столицы во время различных типов угроз, должны быть определены после утверждения новых регламентов.

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Напомним, россияне истощают столицу. РФ пятые сутки подряд истощает Киев непрерывными атаками дронов.

Также стало известно, как будут работать школы Киева с 1 сентября на фоне атак РФ.

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